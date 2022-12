16 lipca 2023 roku na Stadionie Śląskim ponownie zaprezentuje się Armand Duplantis! Rekordzista świata w skoku o tyczce wystąpi w Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej, który od przyszłego roku będzie stałym mityngiem w kalendarzu Diamentowej Ligi. Trwa sprzedaż biletów na historyczne wydarzenie. W międzyczasie potwierdzono konkurencje, które wejdą do programu zawodów.

Po wysoko ocenionym przez kibiców i władze Diamentowej Ligi teście, który na Stadionie Śląskim odbył się latem tego roku, Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej od kolejnego znajdzie się na stałe w kalendarzu elitarnej serii - już jako jej pełnoprawny członek. To oznacza, że w kolejnych latach polscy fani lekkoatletyki będą mieli na wyciągnięcie ręki największe globalne gwiazdy dyscypliny, na czele z mistrzami olimpijskimi i rekordzistami świata. Już dzisiaj organizatorzy Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej potwierdzili pierwszą z nich - Armanda Duplantisa - absolutnie najwybitniejszego tyczkarza współczesnej lekkoatletyki, który kilka dni temu w Monako odebrał statuetkę dla najlepszego lekkoatlety na świecie mijającego sezonu.

To rekordzista świata (6,21 metra), który poprawia ten wynik co centymetr od poziomu 6,17 m. Wszystko, co robi na skoczniach, odbywa się z taką lekkością, że czaruje widownię. Nas rok temu też zaczarował. Na tyle, że to od Szweda zaczęliśmy kontraktowanie gwiazd na przyszłoroczne zawody - cieszy się Piotr Małachowski, dyrektor sportowy memoriału "Kamy". Nasz wybitny przed laty dyskobol przypomina, że popularny Mondosam otworzył furtkę do swojego powrotu na Śląsk. Gdy w sierpniu przyjechał do nas poraz pierwszy, żałował, że przed tak okazałą widownią nie zdołał po raz kolejny poprawić rekordu świata. Mimo chłodu i deszczu pobił rekord mityngu z wynikiem 6,10 metra.

Bardzo mi się u was podobało. To świetne miejsce do dobrych występów, publiczność i atmosfera zawodów były niezwykłe. To kibice dali mi energię i udało się osiągnąć na Śląsku taki rezultat. A poprawienie rekordu mityngu w już pierwszej wizycie na nim uważam za obiecujący znak. Dlatego zamierzam wrócić po więcej - mówi Duplantis. Jednak jeśli spojrzeć na karierę dopiero 23-letniego zawodnika, to spraw do załatwienia w światowym sporcie ma coraz mniej. Wychowany w Luizjanie skoczek przebojem wdarł się do światowej czołówki i jako 19-latek był już mistrzem Europy. Później dołożył do tegomistrzostwo olimpijskie, złoto mistrzostw świata, a po drodze skompletował te tytuły również w imprezach halowych.

Jego motywują kolejne bariery, kolejne granice. To najbardziej pożądana obecnie postaćw całej Królowej Sportu. Nie tylko z uwagi na wyniki, ale również, że jego management starannie wybiera mityngi, w których się zaprezentuje. Startuje rzadko. Ale kiedy już przyjeżdża, zawsze jest gotowy na pisanie historii. Liczymy, że w przyszłym roku na Śląskim znowu pofrunie wysoko, mi osobiście marzy się rekord świata - dodaje marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Z biegiem czasu gwiazd, które będą potwierdzać udział w Memoriale "Kamy", będzie przybywać. Już teraz poznaliśmy szczegóły dot. konkurencji, które w lipcu zostaną rozegrane na Śląskim. W programie zawodów jak co roku nie zabraknie istotnych z punktu widzenia polskiego kibica konkurencji, w których startują najważniejsze postacie polskiej lekkoatletyki, w tym medaliści olimpijscy, mistrzostw świata czy Europy. Nie zabraknie m.in. 100 i 400 metrów kobiet, 100m ppł kobiet, skoku o tyczce mężczyzn, rzutu oszczepemk obiet, pchnięcia kulą mężczyzn czy koronnej konkurencji memoriału - rzutu młotem.

Na Stadionie Śląskim ponownie pojawią się m.in. Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki, Malwina Kopron, a także Ewa Swoboda, Maria Andrejczyk i Natalia Kaczmarek - absolutna elita kadry narodowej. Biegaczki będą zbierały punkty do diamentowego rankingu, w przypadku młociarzy - znajdujących się poza oficjalnym programem ligi - organizatorzy ponownie obiecali, że zapewnią im te same warunki finansowe. To element hołdu dla zmarłej przedwcześnie młociarki.

Początek memoriału zaplanowano na 14:00, program główny ruszy dwie godziny później.

8 grudnia wystartowała sprzedaż biletów na śląskie zawody w ramach Diamentowej Ligi. Warto pospieszyć się z zakupem, bo oferta świąteczno-noworoczna jest limitowana. Ceny biletów rozpoczynają się już od 10 złotych. Szczegóły na platformie eBilet.pl.