Męski punkt G – czym jest, gdzie się znajduje?

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Temat męskiego punktu G od lat budzi zainteresowanie i wiele pytań. Choć nazwa ta nie jest terminem medycznym, odnosi się do obszaru, którego stymulacja u części mężczyzn może wywoływać intensywne doznania seksualne. Chodzi o gruczoł krokowy, czyli prostatę.

Męski punkt G to potoczna nazwa odnosząca się do prostaty, czyli gruczołu krokowego. U części mężczyzn jej stymulacja może wywoływać przyjemne doznania seksualne, jednak reakcje są bardzo indywidualne.

Gdzie znajduje się męski punkt G?

Męski punkt G wiąże się z prostatą – niewielkim gruczołem wielkości orzecha włoskiego.

Prostata znajduje się:

poniżej pęcherza moczowego,

wokół początkowego odcinka cewki moczowej,

przed odbytnicą.

Jaką funkcję pełni prostata?

Prostata jest ważnym elementem męskiego układu rozrodczego.

Do jej najważniejszych funkcji należą:

produkcja części płynu nasiennego,

wspomaganie transportu plemników,

wpływ na płodność,

udział w procesie wytrysku.

Gruczoł krokowy nie odpowiada wyłącznie za funkcje seksualne – odgrywa również istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu moczowo-płciowego – wyjaśnia lek. Maciej Kmita - urolog, androlog z krakowskiej Intima Clinic.

Dlaczego stymulacja prostaty może być przyjemna?

W okolicy prostaty znajduje się wiele zakończeń nerwowych. U części mężczyzn ich pobudzenie może wywoływać intensywne doznania seksualne.

Niektórzy opisują je jako:

uczucie głębokiej przyjemności,

inny rodzaj orgazmu niż podczas stymulacji prącia,

silniejsze skurcze mięśni dna miednicy.

Nie jest to jednak regułą. Nie każdy mężczyzna odczuwa przyjemność podczas stymulacji prostaty, a brak takich doznań jest całkowicie normalny – tłumaczy lek. Maciej Kmita.