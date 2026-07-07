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Męski punkt G – czym jest, gdzie się znajduje?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 lipca (13:30)

Temat męskiego punktu G od lat budzi zainteresowanie i wiele pytań. Choć nazwa ta nie jest terminem medycznym, odnosi się do obszaru, którego stymulacja u części mężczyzn może wywoływać intensywne doznania seksualne. Chodzi o gruczoł krokowy, czyli prostatę.

Męski punkt G – czym jest, gdzie się znajduje?
Czy punkt G istnieje naprawdę? Urolog wyjaśnia /Shutterstock
  • Męski punkt G to potoczna nazwa prostaty, gruczołu krokowego, który u niektórych mężczyzn może wywoływać intensywne doznania seksualne, choć reakcje są bardzo indywidualne.
  • Prostata znajduje się poniżej pęcherza moczowego, wokół początkowego odcinka cewki moczowej i przed odbytnicą, pełniąc ważne funkcje w układzie rozrodczym i moczowo-płciowym, m.in. produkcję płynu nasiennego i udział w wytrysku.
  • Stymulacja prostaty może być przyjemna ze względu na liczne zakończenia nerwowe w jej okolicy, wywołując u niektórych mężczyzn głębokie doznania i inny rodzaj orgazmu, jednak brak takich odczuć jest również normalny.
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Męski punkt G to potoczna nazwa odnosząca się do prostaty, czyli gruczołu krokowego. U części mężczyzn jej stymulacja może wywoływać przyjemne doznania seksualne, jednak reakcje są bardzo indywidualne.

Gdzie znajduje się męski punkt G?

Męski punkt G wiąże się z prostatą – niewielkim gruczołem wielkości orzecha włoskiego.

Prostata znajduje się:

  • poniżej pęcherza moczowego,
  • wokół początkowego odcinka cewki moczowej,
  • przed odbytnicą.

Jaką funkcję pełni prostata?

Prostata jest ważnym elementem męskiego układu rozrodczego.

Do jej najważniejszych funkcji należą:

  • produkcja części płynu nasiennego,
  • wspomaganie transportu plemników,
  • wpływ na płodność,
  • udział w procesie wytrysku.

Gruczoł krokowy nie odpowiada wyłącznie za funkcje seksualne – odgrywa również istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu moczowo-płciowego – wyjaśnia lek. Maciej Kmita - urolog, androlog z krakowskiej Intima Clinic. 

Dlaczego stymulacja prostaty może być przyjemna?

W okolicy prostaty znajduje się wiele zakończeń nerwowych. U części mężczyzn ich pobudzenie może wywoływać intensywne doznania seksualne.

Niektórzy opisują je jako:

  • uczucie głębokiej przyjemności,
  • inny rodzaj orgazmu niż podczas stymulacji prącia,
  • silniejsze skurcze mięśni dna miednicy.

Nie jest to jednak regułą. Nie każdy mężczyzna odczuwa przyjemność podczas stymulacji prostaty, a brak takich doznań jest całkowicie normalny – tłumaczy lek. Maciej Kmita.

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