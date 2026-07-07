Męski punkt G – czym jest, gdzie się znajduje?

Męski punkt G to potoczna nazwa odnosząca się do prostaty, czyli gruczołu krokowego. U części mężczyzn jej stymulacja może wywoływać przyjemne doznania seksualne, jednak reakcje są bardzo indywidualne.
Gdzie znajduje się męski punkt G?
Męski punkt G wiąże się z prostatą – niewielkim gruczołem wielkości orzecha włoskiego.
Prostata znajduje się:
- poniżej pęcherza moczowego,
- wokół początkowego odcinka cewki moczowej,
- przed odbytnicą.
Jaką funkcję pełni prostata?
Prostata jest ważnym elementem męskiego układu rozrodczego.
Do jej najważniejszych funkcji należą:
- produkcja części płynu nasiennego,
- wspomaganie transportu plemników,
- wpływ na płodność,
- udział w procesie wytrysku.
Gruczoł krokowy nie odpowiada wyłącznie za funkcje seksualne – odgrywa również istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu moczowo-płciowego – wyjaśnia lek. Maciej Kmita - urolog, androlog z krakowskiej Intima Clinic.
Dlaczego stymulacja prostaty może być przyjemna?
W okolicy prostaty znajduje się wiele zakończeń nerwowych. U części mężczyzn ich pobudzenie może wywoływać intensywne doznania seksualne.
Niektórzy opisują je jako:
- uczucie głębokiej przyjemności,
- inny rodzaj orgazmu niż podczas stymulacji prącia,
- silniejsze skurcze mięśni dna miednicy.
Nie jest to jednak regułą. Nie każdy mężczyzna odczuwa przyjemność podczas stymulacji prostaty, a brak takich doznań jest całkowicie normalny – tłumaczy lek. Maciej Kmita.