Gwiazdy muzyki pop Jennifer Lopez i Shakira wystąpią w przerwie przyszłorocznego Super Bowl, finale ligi futbolu amerykańskiego NFL - poinformowała stacja Fox Sports. Mecz odbędzie się 2 lutego w Miami.

Gwiazdy muzyki pop Jennifer Lopez i Shakira / JORGE NUNEZ/ABIR SULTAN / PAP/EPA

"Po raz pierwszy razem na scenie... największej na świecie scenie. Witamy Lo i Shakira" - napisano na Twitterze Fox Sports.



Super Bowl wywołuje wśród Amerykanów prawdziwe szaleństwo. Z roku na rok finały biją rekordy telewizyjnej oglądalności. Astronomiczne ceny osiąga czas przeznaczony na reklamy, które często są przygotowywane tylko na to wydarzenie.



Nieodłącznym elementem tego widowiska jest występ muzycznych gwiazd w przerwie meczu. W 2018 roku był to piosenkarz Justin Timberlake, a w ostatniej edycji grupa Maroon 5.



W tegorocznym Super Bowl triumfował zespół New England Patriots, który na stadionie w Atlancie pokonał Los Angeles Rams 13:3.