Kannabidiol w napojach, owoc drzewa bochenkowego zamiast mięsa, chipsy z zielonego groszku - między innymi te produkty wpisują się w trendy kulinarne na 2020 rok. Ich listę stworzyła firma Benchmark.

Kulinarne trendy w 2020 roku stanowią odpowiedź na problem zmian klimatycznych i kurczące się zasoby ziemi. Dlatego nacisk został położony na dietę opartą na pokarmach roślinnych (eng. plant-based diet), zrównoważony rozwój, niemarnowanie jedzenia oraz lokalność produktów. Co będziemy jeść w nadchodzącym roku?

- kannabidiol - czyli organiczny związek chemiczny zawarty w konopiach siewnych; może być stosowany jako dodatek do napojów i produktów spożywczych; co ważne - jest niepsychoaktywny;



- dieta roślinna - w tym roślinne alternatywy dla przetworów mlecznych i roślinne substytuty mięsa;



- mleko owsiane - obok migdałowego i ryżowego będzie coraz popularniejsze;



- zdrowe przekąski - jako przykład Benchmark podaje m.in. ryż preparowany i chipsy z buraka, groszku zielonego lub jarmużu;



- owoc drzewa bochenkowego (jackfruit) - to produkt, który z powodzeniem może zastąpić mięso, przypomina go swoją teksturą; to największe owoce mięsiste świata, które osiągają nawet do 90 cm długości;



- nietypowe owocowe smaki (np. yuzu, które wygląda jak blada mandarynka, pitaja, opuncja, papeda);



- napoje gazowane - w szczególnie woda mineralna gazowana;



- jedzenie o intensywnych barwach - tak, by dania były bardziej fotogeniczne (eksperci nazwywają to "Instagram-friendly");



- nieładne warzywa i owoce - czyli niewielkie, mało dorodne, za to zdrowie, bo nie pryskane;



- większa świadomość w wybieraniu produktów - czyli używanie wielorazowych słomek, wielorazowych toreb na zakupy, pakowanie kanapek w woskowijki (materiałowe serwetki obleczone woskiem pszczelim).



