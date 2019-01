Mimo wieku są aktywni, odważni i spełniają swoje marzenia. W Dniu Babci prezentujemy Wam wyczyny seniorów z całego świata, którzy podbijają internet. Może to być inspiracja dla osób w każdym wieku.





W wieku 71 lat wygrał mistrzostwa świata weteranów w trójboju siłowym

W wieku 71 lat wygrał mistrzostwa świata weteranów w trójboju siłowym RUPTLY/x-news



Siergiej Nikiforow z Jakucji w wieku 71 lat został mistrzem świata weteranów w trójboju siłowym w kategorii do 82,5 kilograma. Pozostawił w tyle dużo młodszych rywali.



Tak się złożyło, że byłem jedynym reprezentantem w tej kategorii wiekowej. Musiałem zatem rywalizować z młodszymi uczestnikami. Pokonałem dwóch Amerykanów. Jeden z nich miał 61 lat, a drugi zaledwie 35. Obaj wycisnęli na ławeczce po 122,5 kg. W mojej kategorii wagowej był również jeden Portugalczyk, który uzyskał 130 kilogramów, czyli tyle, ile ja. Miał 42 lata - powiedział Nikiforow.

Emeryt z duszą i wyglądem młodzieńca

Emeryt z młodzieńczą duszą i wyglądem RUPTLY/x-news



Hu Hai jest 69-letnim emerytem z Chin. W internecie zdobył niezwykłą popularność dzięki swemu młodzieńczemu wyglądowi i postawie, przez co zyskał tytuł "najnowocześniejszego dziadka". Uprawia jogę, medytuje i każdego dnia wisi do góry nogami przez 30 minut.



Sekretem jest mniej jeść i więcej ćwiczyć. Możemy jeść, co tylko chcemy, ale trzeba pamiętać o zachowaniu umiaru. Wielu ludzi źle rozumie stwierdzenie "ćwicz więcej". Później przemęczają się przez to na bieżni. Moim zdaniem, należy wybrać ćwiczenia, które najbardziej nam odpowiadają. Zarówno te fizyczne, jak i ćwiczenia dla zdrowia psychicznego - tłumaczył.



"Najnowocześniejszy dziadek" regularnie występuje w programach telewizyjnych, pokazach mody, piszą o nim gazety. Jego marzeniem jest reprezentowanie chińskich emerytów. Chciałbym pokazać światu, jak wygląda obywatel Chin w podeszłym wieku - zadeklarował.

101-latka zaskoczyła strażaka w pojedynku ping-pongowym

101-latka zaskoczyła strażaka w pojedynku ping-pongowym Storyful/x-news





Strażackie interwencje miewają czasami zaskakujący finał. Przekonali się o tym strażacy z San Diego, którzy w sierpniu 2018 r. pojechali do lokalnego domu seniora, by pomóc jednemu z podopiecznych placówki.

Po interwencji strażak Nick Plancich postanowił zmierzyć się w meczu ping-ponga ze 101-latką. Mężczyzna chwilę wcześniej zauważył, że starsza kobieta sama odbija piłeczkę, więc postanowił rzucić jej wyzwanie. Jak się okazało, nie miał łatwego zadania. Babcia ostatecznie okazała się zwyciężczynią po znakomitym ataku.

Formą mogłaby zawstydzić niejedną nastolatkę

69-latka formą mogłaby zawstydzić niejedną nastolatkę Press Association/x-news



Angela Graham nie jest stereotypową babcią. Kobieta, mimo 69 lat na karku, regularnie ćwiczy na siłowni i może pochwalić się imponującym ciałem.



Moje podejście do życia jest następujące. Jeśli nie podobam się tym, którzy mnie nie znają, mówię do nich: "po prostu się odwróćcie" - mówi o sobie Graham.

"Żelazna Babcia" w tunelu aerodynamicznym

"Żelazna Babcia" latała... w tunelu aerodynamicznym RUPTLY/x-news



Maria Kołtakowa to weteranka II wojny światowej, która znana jest w Rosji jako "Żelazna Babcia". Mimo upływu lat kobieta podejmuje ekstremalne wyzwania. W wieku 95 lat Kołtakowa latała w jednym z moskiewskich tuneli aerodynamicznych. Po raz pierwszy czegoś takiego doświadczyłam. Nie wiedziałam czym jest tunel aerodynamiczny. Ale dzisiaj pokazali mi go. Bardzo mi się spodobał. Poprosiłam nawet o drugi lot, na większej wysokości. To było niesamowite - relacjonowała.

102-latka skoczyła ze spadochronem w szczytnym celu

102-latka skoczyła ze spadochronem w szczytnym celu Storyful/x-news





Czasami seniorzy potrafią zachwycić nie tylko podejmowaniem ekstremalnych wyzwań, ale też łączeniem ich z dzialalnością na rzecz innym. Tak było w przypadku Irene O’Shea z Australii. Kobieta w wieku 102 lat skoczyła ze spadochronem i nie był to jej debiut! W ten sposób zbiera środki na walkę ze stwardnieniem zanikowym bocznym - chorobą, na którą zmarła jej córka.





"Ludzie piszą, że jestem chlubą seniorów"

"Ludzie piszą, że jestem chlubą seniorów" RUPTLY/x-news



Dai Dali, 73-letnia Chinka z Pekinu, utrzymuje doskonałą formę, trenując... pole dance. Emerytka zapałała miłością do tańca na rurze już w podeszłym wieku. Mimo pojawiających się nieprzychylnych komentarzy nie ma zamiaru rezygnować z treningów.

Nadal jest wielu ludzi, którzy osądzają taniec na rurze. Ale niech mówią, co chcą. Ciekawe, czy ci, którzy mnie osądzają, cieszą się dobrym zdrowiem. Myślę, że nie będą w lepszej kondycji niż ja, gdy będą mieli 70 lat. Uprawianie sportu jest czymś pozytywnym i bardzo ważnym. Niektórzy ludzie piszą mi za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jestem dla nich inspiracją. Mówią, że jestem chlubą seniorów i doskonałym przykładem dla młodszych - powiedziała Dali.





Babcia, która nie może się oderwać od konsoli

Ta babcia uwielbia grać na konsoli RUPTLY/x-news



Isabel Martinotti z Buenos Aires ma już ponad 80 lat. Kobieta spędza czas na emeryturze... grając na konsoli. Do jej ulubionych gier należą m.in. Final Fantasy XV oraz Wiedźmin 3.



Moi znajomi oraz moja córka mówią mi, że jestem za stara by grać na konsoli. Jednak, gdyby sami zaczęli grać, to zobaczyliby, że to świetny sposób by pozbyć się problemów. Ponadto ćwiczy umysł, ponieważ trzeba myśleć i rozwiązywać wiele zadań w trakcie rozgrywki - tłumaczy Isabel Martinotti. Przyznaje, że zdarza się jej mieć problem z ograniczeniem czasu przed konsolą. Zaczęłam grać o godzinie 19, nagle spojrzałam na zegar i już była 5 nad ranem. Powiedziałam wtedy: 'jak to możliwe, że nie zdałam sobie sprawy z upływu czasu?' - wyznała.

Marinotti ma własny kanał w serwisie YouTube. W prowadzeniu go pomaga jej wnuczek.





Spokój godny podziwu

Babcia ze stoickim spokojem zmaga się z dwoma pytonami Storyful/x-news

Seniorzy robią też na internautach wrażenie pokazując opanowanie w kryzysowych i ekstremalnych sytuacjach. Tak było w przypadku 81-latki z Queensland w Australii. Kobieta ze stoickim spokojem wyciągała węże, które schowały się w grillu. Zobaczcie to na filmie!