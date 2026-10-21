RMF24

To, z czym mamy do czynienia, nie można nazwać reformą. To są działania narzędziowe, co tu zrobić, by przypodobać się niezadowolonej publiczności – wskazywał w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 były minister zdrowia prof. Wojciech Maksymowicz. Ekspert odniósł się do zmian w obszarze ochrony zdrowia procedowanych przez obecny rząd.

Prof. Maksymowicz: To, co teraz było procedowane, to żadna reforma zdrowia Czas: 19:20

Zły system to nie jest to, że jest kilkuset lekarzy, którzy zarabiają ponad milion złotych rocznie. To jest wynik złego systemu – powiedział prof. Maksymowicz.

Neurochirurg i były minister zdrowia uważa, że pewne rzeczy, które w sprawie zmian w ochronie zdrowia zapowiedział premier, powinno się przygotować, nie nazywając tego jednak reformą. Gość Radia RMF24 mówił, iż należy też przygotować rozwiązania systemowe. Jego zdaniem to praca „na wiele miesięcy”, którą należy zacząć jeszcze przed objęciem rządów.

Maksymowicz wskazał, iż zawiódł się na działaniach byłej minister zdrowia Izabeli Leszczyny.

Profesor zgodził się, iż większy udział w podstawowym leczeniu, także mając z tyłu głowy fakt starzejącego się społeczeństwa, powinny mieć zakłady Podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zdaniem mogłyby one korzystać z dobrze wyposażonej bazy szpitalnej, np. w miastach powiatowych, do których nie ma sensu ściągać lekarzy specjalistów z dużych ośrodków.

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