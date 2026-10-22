Myrcha: Mam podskórne poczucie, że oczekuje się surowszej kary dla sprawcy wypadku na A1

Polskie prawo nie przewiduje adekwatnej kary do skali tej tragedii – podkreślali po wydaniu wyroku dla Sławomira M. sędzia i prokurator.
Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha tłumaczył, że w momencie wypadku obowiązywało inne prawo niż dziś, a po zmianach skazany pirat drogowy mógłby trafić za kratki nie na 8, ale 10 lat. Dodawał, że Polska ma pod tym względem najsurowsze kary w Europie. Nawet w jednym państwie, gdzie funkcjonuje tzw. zabójstwo drogowe, ono się sprowadza do opisania tych okoliczności, które my właśnie mamy w kodeksie karnym (…), gdzie są typy zaostrzające karę – powiedział.
Polityk KO mówił, że polskie sądy skazują kierowców na podstawie przepisów dotyczących zabójstwa, ale zależy to od okoliczności danej sprawy.
„Kwestią przyszłego roku” jest zaś wejście w życie przepisów wprowadzających bezwzględne kary więzienia dla łamiących zakaz prowadzenia pojazdów.
„Pozytywne zmiany” w TK
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział ostatnio „pozytywne zmiany” dotyczące Trybunału Konstytucyjnego.
Oznacza to przywrócenie normalnego funkcjonowania TK. Stworzenie warunków, by wybrani przez Sejm sędziowie orzekali – wyjaśnił na naszej antenie Arkadiusz Myrcha.
Zmiany dot. aborcji
Gość Radia RMF24 odniósł się również do uchwalonych przez Sejm zmian w prawie aborcyjnym. W jego opinii przywrócenie przesłanki dotyczącej wad płodu oraz depenalizacja aborcji nie są jedynie decyzjami symbolicznymi.
Przyznał jednak, że należy spodziewać się zablokowania ustaw przez prezydenta.