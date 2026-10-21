Kiedy w kodeksie pojawi się pojęcie zabójstwa drogowego? Odpowie Arkadiusz Myrcha

RMF24

Czy sprawiedliwości stało się zadość, skoro Sebastian M. usłyszał najwyższy wyrok, na jaki pozwalały przepisy? Czy w polskim prawie powinno pojawić się przestępstwo zabójstwa drogowego i czy surowsze kary rzeczywiście powstrzymają piratów drogowych? O to zapytamy w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Arkadiusza Myrchę, wiceministra sprawiedliwości z Koalicji Obywatelskiej.

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Czy obecne przepisy pozwalają odpowiednio karać sprawców najtragiczniejszych zdarzeń drogowych? Zapytamy również o proponowane przez resort bezwzględne więzienie dla kierowców łamiących sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Czy zaostrzanie prawa poprawi bezpieczeństwo?

Jednym z tematów będzie także narastający konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Minister Waldemar Żurek zapowiada pozytywne zmiany i deklaruje, że państwo nie pozostanie bierne wobec sytuacji w TK. Co konkretnie oznaczają te słowa i jakiej pomocy wybranym przez Sejm sędziom może udzielić rząd? Czy kolejne działania nie doprowadzą do eskalacji sporu?

Poruszymy również temat aborcji w rocznicę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Czy koalicja rządząca ma jeszcze szansę zmienić obowiązujące przepisy? Co z dekryminalizacją aborcji i odpowiedzialnością karną za pomoc w jej przeprowadzeniu?

Zapytamy też o przewlekłość postępowań sądowych. Z danych za 2025 rok wynika, że średni czas oczekiwania na rozstrzygnięcie w sądach okręgowych wydłużył się do 12 miesięcy, a niektóre sprawy trwają ponad cztery lata. Co robi w tej sprawie Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby skrócić ten czas, i kiedy obywatele odczują rzeczywistą poprawę?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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