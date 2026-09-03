Kandydatura Macieja Berka przesądzona w sejmowym głosowaniu? Bartosz Romowicz w Radiu RMF24

Rozmowa dotyczyć będzie również sytuacji w koalicji rządzącej i przyszłości Polski 2050. Czy możliwy jest powrót do formuły Trzeciej Drogi? Czy sukcesy rządu są właściwie komunikowane i czy koalicjanci potrafią wskazać, które osiągnięcia są zasługą poszczególnych ugrupowań? Co stanie się, jeśli przed kolejnymi wyborami każda z partii zdecyduje się wystartować samodzielnie?
Nie zabraknie także tematu ustawy o kryptowalutach i prezydenckiego weta. Jakie są dalsze plany koalicji, skoro szanse na odrzucenie weta wydają się niewielkie? Czy rozwiązaniem byłoby przyjęcie unijnych regulacji wprost, bez dużych zmian w prawie przy kompromisowym ustaleniu organów nadzorujących rynek krypto? I jak długo potrwa obecny impas?
Na koniec polityczny sprawdzian w Krakowie. Czy Magdalena Piątkowska ma szanse na zwycięstwo? Dlaczego Polska 2050 nie zdecydowała się na swojego kandydata? Czy była to decyzja związana z notowaniami Polski 2050?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!