Kandydatura Macieja Berka przesądzona w sejmowym głosowaniu? Bartosz Romowicz w Radiu RMF24

RMF24

Czy kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego jest już przesądzona? Dlaczego premier, mimo sprzeciwu koalicjantów, ją forsuje? W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Salak zapyta Bartosza Romowicza, wiceprzewodniczącego klubu Polski 2050, także o to, czy Maciej Berek spełnia ustawowe kryteria, by zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wątpliwości w tej sprawie zgłaszali posłowie opozycji. Czy czeka nas kolejny spór wokół Trybunału?

Rozmowa dotyczyć będzie również sytuacji w koalicji rządzącej i przyszłości Polski 2050. Czy możliwy jest powrót do formuły Trzeciej Drogi? Czy sukcesy rządu są właściwie komunikowane i czy koalicjanci potrafią wskazać, które osiągnięcia są zasługą poszczególnych ugrupowań? Co stanie się, jeśli przed kolejnymi wyborami każda z partii zdecyduje się wystartować samodzielnie?

Nie zabraknie także tematu ustawy o kryptowalutach i prezydenckiego weta. Jakie są dalsze plany koalicji, skoro szanse na odrzucenie weta wydają się niewielkie? Czy rozwiązaniem byłoby przyjęcie unijnych regulacji wprost, bez dużych zmian w prawie przy kompromisowym ustaleniu organów nadzorujących rynek krypto? I jak długo potrwa obecny impas?

Na koniec polityczny sprawdzian w Krakowie. Czy Magdalena Piątkowska ma szanse na zwycięstwo? Dlaczego Polska 2050 nie zdecydowała się na swojego kandydata? Czy była to decyzja związana z notowaniami Polski 2050?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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