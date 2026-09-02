Jak będzie układała się współpraca między PiS a Rozwojem Plus? Michał Wójcik w Radiu RMF24

Zapytamy także o przyszłość prawicy i budowę jednej listy wyborczej. Jak PiS ma współpracować z Mateuszem Morawieckim? Czy wspólna lista PiS i Rozwoju Plus w pakcie senackim jest w ogóle możliwa? Czy ktokolwiek o niej jeszcze rozmawia?
Piotr Salak zapyta również o przyszłość w klubie Michała Moskala, a także o zmianę stanowiska partii w sprawie komisji śledczej ds. Zondacrypto. Dlaczego PiS wycofało się z pomysłu?
W rozmowie zajmiemy się także sytuacją w Sejmie. Ile wicemarszałków powinno zasiadać w prezydium i czy przedstawiciel Rozwoju Plus powinien otrzymać stanowisko?
Michała Wójcika zapytamy również o sprawę włączonej kamery podczas zamkniętego posiedzenia klubu PiS. Czy marszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, co się wydarzyło?
Nie zabraknie pytań o Trybunał Konstytucyjny i kandydaturę Macieja Berka. Czy koalicja rządząca zdoła przeforsować jego wybór?
Poruszymy też temat propozycji socjalnych przed wyborami. Przemysław Czarnek chce podniesienia wyprawki szkolnej z 300 do 800 złotych. Ile kosztowałoby to budżet państwa? I czy rozbudowywanie programów socjalnych to dziś sposób na odzyskanie wyborców?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!