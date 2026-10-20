Czy zmiany w ochronie zdrowia uzdrowią system? Odpowie były minister zdrowia

RMF24

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W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy prof. Wojciecha Maksymowicza o sytuację w polskiej ochronie zdrowia. Rząd zapowiada zmiany w zasadach wynagradzania lekarzy, a w projekcie ustawy pojawiają się limity zarobków i ograniczenia liczby etatów. Jednocześnie szpitale zmagają się z problemami finansowymi, a niektóre placówki rozważają zwolnienia pielęgniarek. Czy proponowane rozwiązania pomogą uporządkować system, czy pogłębią kadrowy i organizacyjny kryzys?

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Poruszymy również temat przyszłości szpitali powiatowych, oddziałów położniczych i pediatrycznych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że nie zamierza zamykać szpitali powiatowych, ale chce zmieniać sposób organizacji i finansowania świadczeń. Czy zastępowanie krótkich hospitalizacji świadczeniami ambulatoryjnymi rzeczywiście przyniesie oszczędności bez pogorszenia jakości leczenia?

Zapytamy także o bezpieczeństwo cyfrowe szpitali, które coraz częściej stają się celem cyberataków.

Nie zabraknie tematów związanych ze zdrowiem publicznym: planowanych zmian w opłacie cukrowej i przepisach antyalkoholowych, a także projektów ustaw dotyczących aborcji. Czy proponowane regulacje odpowiadają na najpilniejsze potrzeby pacjentów i lekarzy? Jak pogodzić cele zdrowotne, ograniczenia budżetowe i prawa pacjentów?

Na Rozmowę o 7:00 z prof. Wojciechem Maksymowiczem zapraszamy do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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