Czy zmiany w ochronie zdrowia uzdrowią system? Odpowie były minister zdrowia

Poruszymy również temat przyszłości szpitali powiatowych, oddziałów położniczych i pediatrycznych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że nie zamierza zamykać szpitali powiatowych, ale chce zmieniać sposób organizacji i finansowania świadczeń. Czy zastępowanie krótkich hospitalizacji świadczeniami ambulatoryjnymi rzeczywiście przyniesie oszczędności bez pogorszenia jakości leczenia?
Zapytamy także o bezpieczeństwo cyfrowe szpitali, które coraz częściej stają się celem cyberataków.
Nie zabraknie tematów związanych ze zdrowiem publicznym: planowanych zmian w opłacie cukrowej i przepisach antyalkoholowych, a także projektów ustaw dotyczących aborcji. Czy proponowane regulacje odpowiadają na najpilniejsze potrzeby pacjentów i lekarzy? Jak pogodzić cele zdrowotne, ograniczenia budżetowe i prawa pacjentów?
Na Rozmowę o 7:00 z prof. Wojciechem Maksymowiczem zapraszamy do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!