Berek sędzią TK? Poseł Polski 2050: U nas w klubie głosy będą podzielone, ale…

RMF24

„Bez wątpliwości za” – tak na pytanie, jak będzie głosować ws. obecności Macieja Berka jako sędziego w Trybunale Konstytucyjnym odpowiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący klubu Polski 2050. „U nas w klubie parlamentarnym, jeśli mam przewidywać, będą jednak podzielone głosy. Przeciw będą może dwie osoby (z 15 – przyp. red.), ale jak patrzę na całą koalicję, to jestem spokojny” – dodał Bartosz Romowicz.

„Gra się tak, jak przeciwnik pozwala”

Dziś po godz. 9 Sejm zagłosuje za kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

To wybitny prawnik z dużym doświadczeniem. Współpracowałem z nim, jest to nad wyraz człowiek koncyliacyjny (...). Ja nie łamię swoich wewnętrznych zasad. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Jeśli my proponowaliśmy ustawę, którą przyjęliśmy, a prezydent ją zawetował - gdzie chcieliśmy, by nie było osób w TK przez cztery lata, które sprawowały funkcje ministrów - i Prawo i Sprawiedliwość rękami prezydenta się na to nie zgodziło, to dzisiaj możemy na swoich zasadach sędziów wybierać – powiedział w Rozmowie w 7:00 w Radiu RMF24 Bartosz Romowicz z Polski 2050.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

Bartosza Romowicza pytamy też o to, czy możliwy jest powrót do formuły Trzeciej Drogi? Czy sukcesy rządu są właściwie komunikowane i czy koalicjanci potrafią wskazać, które osiągnięcia są zasługą poszczególnych ugrupowań? Co stanie się, jeśli przed kolejnymi wyborami każda z partii zdecyduje się wystartować samodzielnie?

Nie zabraknie także tematu ustawy o kryptowalutach i prezydenckiego weta. Jakie są dalsze plany koalicji, skoro szanse na odrzucenie weta wydają się niewielkie? Czy rozwiązaniem byłoby przyjęcie unijnych regulacji wprost, bez dużych zmian w prawie przy kompromisowym ustaleniu organów nadzorujących rynek krypto? I jak długo potrwa obecny impas?

Na koniec polityczny sprawdzian w Krakowie. Czy Magdalena Piątkowska ma szanse na zwycięstwo? Dlaczego Polska 2050 nie zdecydowała się na swojego kandydata? Czy była to decyzja związana z notowaniami Polski 2050?

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