Rząd chce ograniczyć pensje lekarzy. Wstęp do prywatyzacji służby zdrowia?

RMF24

Czy planowany limit wynagrodzeń dla lekarzy będzie jednakowy dla wszystkich specjalizacji? Czy w Ministerstwie Zdrowia nie ma obaw, że lekarze ograniczą pracę w publicznych szpitalach? Czy lekarz będzie musiał uzyskiwać zgodę na dodatkowe dyżury? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. Zapraszamy!

Rząd podczas najbliższego posiedzenia we wtorek 21 lipca zajmie się pakietem projektowanych przez Ministerstwo Zdrowia przepisów, mających poprawić funkcjonowanie systemu lecznictwa.

Resort przygotował dwa projekty ustaw i cztery projekty rozporządzeń. Planowane przepisy dotyczą m.in. jawności konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakt z NFZ.

Czy limit wynagrodzeń dla lekarzy będzie jednakowy dla wszystkich specjalizacji? Czy w Ministerstwie Zdrowia nie ma obaw, że lekarze ograniczą pracę w publicznych szpitalach? Czy lekarz będzie musiał uzyskiwać zgodę na dodatkowe dyżury?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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