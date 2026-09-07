Radosław Piesiewicz w areszcie. Co dalej z PKOl?

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Czy we wtorek Radosław Piesiewicz zostanie odwołany z funkcji prezesa PKOl? Jak odbudować wizerunek organizacji po aferze związanej z Zondacrypto? Jak jest realna groźba zawieszenia praw członkowskich Polski w MKOl i zakazu startu sportowców na igrzyskach? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasza Chamerę, wiceprezesa PKOl ds. współpracy międzynarodowej. Zapraszamy!

Polski Komitet Olimpijski od wielu miesięcy mierzy się z jednym z najpoważniejszych kryzysów w swojej historii. W centrum sporu znajduje się prezes Radosław Piesiewicz, którego działalność i sposób zarządzania organizacją od dłuższego czasu budzą kontrowersje. Sprawa nabrała dodatkowego ciężaru w związku z aferą dotyczącą Zondacrypto oraz pytaniami o finansowanie i funkcjonowanie organizacji.

Radosław Piesiewicz po zatrzymaniu pod koniec sierpnia w związku ze śledztwem dotyczącym afery Zondacrypto, usłyszał dwa zarzuty, a następnie decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Prezes PKOl nie przyznaje się do winy.

We wtorek 8 września odbędzie się pierwsze spotkanie prezydium zarządu PKOl od trzech miesięcy. Czy w obliczu aresztowania prezesa powinno dojść do jego odwołania? Kto i na jakich zasadach powinien kierować organizacją? Jak odbudować wiarygodność PKOl?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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