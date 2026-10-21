RMF24

„To jest decyzja absolutnie haniebna ze strony Lwowskiej Rady Obwodowej” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, komentując decyzję w sprawie nazwania roku 2027 rokiem UPA. „Ta decyzja jest koszmarnie głupia” – dodał polityk.

Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz jej dowódcy Romana Szuchewycza. Decyzja ta wywołała powszechne oburzenie wśród polskich polityków.

„Mają w nosie, co myślą Polacy”. Ogłoszenie roku UPA wywołało lawinę oburzenia Powszechne oburzenie wywołała wśród polskich polityków decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej, która ogłosiła 2027 rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz jej dowódcy Romana Szuchewycza. „Z Banderą Ukraińcy nie wejdą do UE” – usłyszał reporter RMF FM…

Gość Porannej rozmowy w RMF FM Radosław Fogiel powiedział, że należy działać w sposób zdecydowany. Polskie państwo ma cały wachlarz możliwości i będziemy apelować w tej sprawie do MSZ. Proponowałbym uznanie wszystkich, którzy głosowali za tym, za persona non grata w Polsce. Apelowałbym do miast partnerskich Lwowa o wycofanie się z tej współpracy – powiedział Fogiel.

Radosław Fogiel: Decyzja Lwowa jest koszmarnie głupia Czas: 21:48

Pokazał to przykład działania Karola Nawrockiego. Od tamtej pory Wołodymyr Zełenski tego typu tematów wystrzega się jak ognia – przypomniał gość Tomasza Terlikowskiego, wspominając odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia - Orderu Orła Białego. To pokłosie afery po decyzji o nazwaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem…

Dyplomacja ukraińska jest dyplomacją typu sowieckiego. Ta decyzja jest koszmarnie głupia. W momencie, kiedy prezydent Ukrainy próbuje organizować koalicje na rzecz wsparcia dla eksportu ukraińskiego zboża, ta sprawa powinna zejść ze stołu w tym momencie - przyznał poseł PiS. W polskim interesie nie jest przegrana Ukrainy, ale nie możemy pozwolić Ukraińcom pluć w twarz ofiarom rzezi wołyńskiej - dodał.

Uchwała zniknęła ze strony lwowskiej rady

Tuż przed Poranną rozmową w RMF FM wiceszef MSZ Marcin Bosacki powiedział w TVN24, że uchwała lwowskich radnych zniknęła ze strony internetowej obwodu.

Trzymamy za słowo kancelarię prezydenta Zełenskiego, że ta fatalna decyzja w życie nie wejdzie - dodał Bosacki.

Decyzja w sprawie UPA „zniknęła”. „Trzymamy za słowo kancelarię Zełenskiego” „Trzymamy za słowo kancelarię prezydenta Zełenskiego, że ta fatalna decyzja w życie nie wejdzie” - powiedział w środę wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Chodzi o uchwałę Lwowskiej Rady Obwodowej o ustanowieniu 2027 rokiem UPA i Romana Szuchewycza.

W środę rano strona internetowa lwowskiej rady obwodowej nie działała. Jak poinformowano, „z przyczyn technicznych”.

Jałta 2.0

Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował zorganizowanie w listopadzie spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Według doniesień „Wall Street Journal” rozmowy miałyby dotyczyć zakończenia konfliktu w Ukrainie.

Trump, Putin i Xi Jinping zdecydują o losach Ukrainy? „To skandal” „Jest proponowana tak zwana druga Jałta z udziałem szefa Chin, prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz Putina. Xi, Trump i Putin mieliby się spotkać i decydować o przyszłosci Ukrainy. Robienie spotkania w tym gronie, moim zdaniem, jest skandalem.…

Burzy się w każdym krew, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma siadać do stołu ze zbrodniarzem wojennym Putinem – przyznał Fogiel. Oczywistym jest fakt, że Trump przed wyborami stara się opanować sytuację międzynarodową, która przekłada się na sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych – dodał.

Stanowisko Zachodu powinno być jednoznaczne – żadnych wyłomów w sprawie Ukrainy. Sygnał koncertu mocarstw nad głową głównego zainteresowanego nie jest dobrym sygnałem – podkreślił poseł PiS.

Fogiel zastanawiał się też, co szczyt może przynieść. Nie należy zakładać, że tam będzie bardzo jednolity front Rosja, Chiny kontra USA, bo każdy z tych graczy ma swoje interesy i w interesie Chin jest dalsze popadanie Rosji w uzależnienie od Państwa Środka, a nie wzmacnianie Rosji. W interesie Stanów Zjednoczonych nie jest wzmacnianie Chin – przyznał polityk, dodając jednocześnie, że nie zakładałby, iż w tym trójkącie różnych, często przeciwstawnych dążeń i interesów dojdzie do jakiegoś przełomu.

Domański wicepremierem?

Posłowie odrzucili wczoraj wniosek o wotum nieufności dla ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Odwołania szefa MF chciał PiS. Premier Donald Tusk zapowiedział złożenie wniosku o mianowanie ministra Domańskiego na funkcję wicepremiera.

Minister finansów zostaje. Będzie wicepremierem? Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Odwołania szefa MF chciał PiS.

Fogiel nazwał wczorajsze wydarzenia „niespodziewanym zwycięstwem”. Tuskowi kompletnie puściły hamulce, poszły bezpieczniki. To pokazało kompletną butę człowieka, który doprowadził do zapaści finanse publiczne. Człowieka, który oszukał wszystkich Polaków bez mrugnięcia okiem. Oszukał Polaków łżąc, że każdy będzie miał 60 tys. kwoty wolnej od podatku – przekonywał polityk PiS.

Widać, że pan Domański znakomicie się wpasował w to środowisko polityczne, w które wszedł. Ale jaką to jest obelgą wobec Polaków, że tego człowieka, który okłamał naszych obywateli, który doprowadził finanse publiczne do zapaści, on uważa, że należy awansować. To pokazuje butę, to pokazuje brak jakiejkolwiek autorefleksji. I bardzo dobrze. Niech Polacy widzą, jak Donald Tusk pluje im w twarz - dodał.