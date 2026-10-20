Ponad 2000 zł za tonę pelletu. Motyka: Sytuacja ponadregionalnie jest bardzo trudna

RMF24

„W niektórych państwach, bo mówimy o sytuacji, która ma miejsce w całym regionie, zabrakło pelletu, jak na Łotwie. Widzimy, że sytuacja ponadregionalnie jest bardzo trudna, wynikająca z blokowania importu do naszych państw z Białorusi, ale także z Ukrainy” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka. Za tonę tego surowca trzeba zapłacić już ponad 2000 zł.

Motyka zapewnił też, że rząd wykonał pracę z branżą w celu udrożnienia szlaków i zabezpieczenia kontraktów i to przynosi efekt. Gospodarz RMF FM zaznaczył, że ceny jednak rosną. Na to też odpowiadają importerzy, jeszcze mocniej zwiększając moce importowe. W zakresie długoterminowej polityki jestem zwolennikiem tego, by – to jest oczywiście dyskusja, a nie zrzucanie jakiejkolwiek odpowiedzialności (…) – podaż surowca była większa. Jeżeli zwiększona została liczba pieców, to zwiększona powinna być także podaż surowca na polski rynek – odpowiadał Motyka.

Decyzje w tej sprawie mogą, zdaniem ministra, zostać podjęte przed następnym sezonem grzewczym. To jest długoterminowa polityka. Mamy kilka rozwiązań, większe zaangażowanie Lasów Państwowych w tym zakresie także.

Autogaz drożeje. Motyka: Nie planujemy interwencji w tym zakresie

Nie ma planów, aby w tym zakresie podejmować interwencje – tak minister energii odpowiedział na pytanie o to, czy rząd planuje objąć pakietem „Ceny Paliwa Niżej” autogaz. Najistotniejsze wzrosty notowaliśmy w segmencie diesla i benzyny, stąd przyjęliśmy pakiet CPN (…). Nie planujemy rozszerzenia tego pakietu, który i tak jest największym tego typu rozwiązaniem w całej UE – dodawał.

Autogaz drożeje. Motyka: Nie planujemy interwencji w tym zakresie Czas: 21:40

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że prezydent i opozycja pytają o to, kiedy w Polsce będzie benzyna za 5,19 zł. Dobre pytanie, pytanie kiedy zadają je właściwej osobie – zaznaczył.

Stwierdził, że należałoby je kierować na Bliski Wschód lub do innych stolic, które mają wpływ na Bliskim Wschodzie, po czym stwierdził: Pałac Prezydencki nigdzie nie ma relacji. Gdyby część ministrów prezydenckich mniej komentowało rzeczywistość, pytało, a zajęło się robotą, w tym polityką zagraniczną w tym zakresie, to może ta skuteczność byłaby większa. Mniej komentarzy, więcej roboty – zalecał przedstawiciel rządu.

PSL żąda „wyboru, a nie zakazu”. Nie chodzi jednak o aborcję, a dwukadencyjność

Gość RMF FM był pytany o doniesienia o porozumieniu, według którego PSL miałby zagłosować za zmianami w prawie aborcyjnym, a Lewica w zamian zagłosowałaby za zniesieniem dwukadencyjności w samorządach.

Uważamy konsekwentnie, że sprawa związana z poszanowaniem konstytucji jest sprawą absolutnie fundamentalną jeśli chodzi o możliwość wyboru. Naprawdę ten wybór, a nie zakaz, powinniśmy stosować w zakresie dwukadencyjności i jej zniesienia – stwierdził Motyka.

Zdaniem przedstawiciela PSL-u ta zasada jest niekonstytucyjna i miała uderzyć w samorządy. Jeżeli w sytuacji, w której w ostatnich wyborach samorządowych więcej wójtów, prezydentów, burmistrzów miast jest wymienianych (…) niż posłów w Sejmie (…), to pokazuje, że tu nie jest problem – zaznaczył.

Lewica chce za to wyboru, a nie zakazu w sprawie aborcji. Czy zatem dwa ugrupowania dogadały się w sprawie głosowania za swoimi postulatami? Dwie różne sprawy. W tym zakresie dealu nie ma – zaznaczył.

Motyka o Czarnku: Jest jak kamień u szyi dla Prawa i Sprawiedliwości

Czy Motyka jest chory na umyśle? – pytał wczoraj podczas konferencji prasowej Przemysław Czarnek. O te słowa Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa.

Nie jest w stanie mnie obrazić pan Przemysław Czarnek. Rozumiem jego frustrację, która wynika z tego, że jest jak kamień u szyi dla Prawa i Sprawiedliwości. Jest człowiekiem, który ciągnie tą partię w dół. Jest gwarantem tego, że partia PiS nigdy do władzy nie wróci – mówił Motyka.

Jego zdaniem głosy o wymianie Czarnka są w PiS coraz głośniejsze. Nigdy nie będzie premierem – stwierdził.

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