Podatek cyfrowy w Polsce. Czy big techy unikną daniny?

RMF24

Czy duże amerykańskie korporacje będą mogły uniknąć opłat za podatek cyfrowy? Czy rosyjskie farmy trolli są dziś bardziej aktywne niż jeszcze kilka miesięcy temu? Czy będzie wspólna lista Lewicy z partią Razem? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera, ministra cyfryzacji. Zapraszamy!

W lipcu mają rozpocząć się konsultacje i uzgodnienia rządowe projektu ustawy o tzw. podatku cyfrowym. W Porannej rozmowie w RMF zapytamy czy duże amerykańskie korporacje będą mogły uniknąć opłat za podatek cyfrowy dzięki wydatkom na rozwój i innowacje nad Wisłą?

Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Czy to koniec tego projektu w tej kadencji, czy będzie kolejne podejście?

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzegł we wtorek, że Rosja może wykorzystać przechwycone ukraińskie drony do prowokacji. Czy rosyjskie farmy trolli są dziś bardziej aktywne niż jeszcze kilka miesięcy temu?

W Porannej rozmowie w RMF nie zabraknie pytań dotyczących bieżącej polityki. Zapytamy o spór w PiS oraz o to czy powstanie wspólna lista Lewicy z partią Razem na wybory parlamentarne?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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