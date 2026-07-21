RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Podatek cyfrowy w Polsce. Czy big techy unikną daniny?

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 21 lipca (14:57)

Czy duże amerykańskie korporacje będą mogły uniknąć opłat za podatek cyfrowy? Czy rosyjskie farmy trolli są dziś bardziej aktywne niż jeszcze kilka miesięcy temu? Czy będzie wspólna lista Lewicy z partią Razem? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera, ministra cyfryzacji. Zapraszamy!

Podatek cyfrowy w Polsce. Czy big techy unikną daniny?
Krzysztof Gawkowski (fot. Mikołaj Poruszek /RMF FM

W lipcu mają rozpocząć się konsultacje i uzgodnienia rządowe projektu ustawy o tzw. podatku cyfrowym. W Porannej rozmowie w RMF zapytamy czy duże amerykańskie korporacje będą mogły uniknąć opłat za podatek cyfrowy dzięki wydatkom na rozwój i innowacje nad Wisłą? 

Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Czy to koniec tego projektu w tej kadencji, czy będzie kolejne podejście?

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzegł we wtorek, że Rosja może wykorzystać przechwycone ukraińskie drony do prowokacji. Czy rosyjskie farmy trolli są dziś bardziej aktywne niż jeszcze kilka miesięcy temu? 

W Porannej rozmowie w RMF nie zabraknie pytań dotyczących bieżącej polityki. Zapytamy o spór w PiS oraz o to czy powstanie wspólna lista Lewicy z partią Razem na wybory parlamentarne?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych! 

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video 

Źródło: RMF FM
Tagi: Krzysztof Gawkowski podatek cyfrowy

Nie przegap

Najważniejsze Fakty