Kiedy doczekamy się nowej ustawy medialnej? Na te pytanie odpowie ministra kultury i dziedzictwa narodowego

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Martę Cienkowską o przyszłość reformy mediów publicznych. Od dłuższego czasu rząd zapowiada nową ustawę medialną, która ma zmienić zasady funkcjonowania mediów publicznych, zlikwidować abonament RTV i uporządkować system ich finansowania. Projekt wciąż nie trafił jednak do Sejmu, a pojawiają się sygnały, że parlament może się nim szybko nie zająć. Czy ustawa medialna ma jeszcze szansę zostać uchwalona?

Porozmawiamy także o sporze wokół przyszłości Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Krzysztof Głuchowski przekonuje, że powinien dokończyć rozpoczęte projekty, zwłaszcza w czasie wielomilionowej modernizacji teatru. Czy ministerstwo popiera przedłużenie jego kadencji? Jak zagwarantować, że decyzje dotyczące instytucji kultury nie będą motywowane politycznie?

Jednym z tematów będzie również zapowiadane wsparcie emerytalne dla artystów i twórców o najniższych dochodach. Ministerstwo szacuje, że z nowych rozwiązań może skorzystać około 21 tysięcy osób. Kiedy przepisy wejdą w życie, kto będzie mógł otrzymać pomoc i jak państwo zamierza zapobiec nadużyciom? Zapytamy też o szanse na wejście ustawy w życie.

Poruszymy także kwestię planów Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

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