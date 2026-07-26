Dlaczego prezydent nie włączył się w załagodzenie konfliktu w PiS? Zapytamy Rafała Leśkiewicza

RMF24

Co Karol Nawrocki sądzi o rozłamie w PiS? Czy Prawo i Sprawiedliwość strzela do własnej bramki? Czy prezydent będzie największym wygranym sytuacji i zostanie patronem sojuszu prawicowych formacji? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Rafał Leśkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta i rzecznik prasowy Prezydenta RP.

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jakie miał zastrzeżenia do projektu? Dlaczego sprzeciwia się płaceniu przez koncerny paliwowe podatku od zysków?

„Czy jest pan/pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?”. Takie pytanie we wniosku do Senatu o referendum ws. Zielonego Ładu zaproponował prezydent Nawrocki. Po co prezydent składa drugi raz wniosek skoro i tak nie ma szans na akceptację Senatu? Czy Karol Nawrocki chce stworzyć atmosferę pod wyjście Polski z Unii Europejskiej, jak uważają politycy Lewicy?

Pierwszy raz w historii prezydent do swojej rezydencji w Juracie zaprosił młodych ludzi. 29 i 30 sierpnia Karol Nawrocki chce rozmawiać z nimi m.in. o przyszłości kraju. Czy prezydent idzie w ślady Rafała Trzaskowskiego i jego Campusu Polska Przyszłości?

M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z Rafałem Leśkiewiczem.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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