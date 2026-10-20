Czy rosyjska ropa powinna wrócić do Europy? Naszym gościem będzie Radosław Fogiel

RMF24

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Z informacji Wall Street Journal wynika, że decyzje w sprawie przyszłości Ukrainy miałyby zapaść na spotkaniu przywódców Rosji, USA i Chin. Czy decydowanie o Ukrainie bez Ukrainy to dopuszczalne działanie? Czy Ukraina powinna przestać atakować rosyjskie rafinerie, czego domaga się Donald Trump od prezydenta Zełenskiego? Czy rosyjska ropa powinna wrócić do Europy? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Sekretarz wojny USA Pete Hegseth kwestionuje pomoc od sojuszników z NATO w Afganistanie. Zdaniem premiera Donalda Tuska dzieje się źle, gdy ktoś lekceważy zaangażowanie polskich żołnierzy. Dlaczego prezydent Nawrocki i politycy PiS milczą w tej sprawie?

Czy na wspólną listę wyborczą z PiS trafi Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna? Czy prezes Jarosław Kaczyński, apelując na konwencji w Krakowie o przezwyciężenie wewnętrznych podziałów i osobistych ambicji, mówił także do Mateusza Morawieckiego? Czy w pakcie senackim mogą się znaleźć także członkowie Rozwoju Plus?

Z naszym gościem porozmawiamy także o głosowaniu nad wotum nieufności wobec ministra finansów Andrzeja Domańskiego, sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i o tym, czy prezes NBP Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy je wpisać w poniższej formatce lub wysłać na adres mailowy fakty@rmf.fm. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.