Czy projekt CPN zostanie przedłużony? Zapytamy Miłosza Motykę

RMF24

Projekt „Ceny Paliw Niżej” obowiązuje do końca roku. Czy po 1 stycznia 2027 roku kierowcy przeżyją cenowy szok na stacjach benzynowych? Czy rząd przedłuży obowiązywanie projektu? I co zrobi z podatkami od nadmiernych zysków koncernów paliwowych, które obowiązują do końca marca przyszłego roku? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Miłosz Motyka, minister energii (Polskie Stronnictwo Ludowe).

Dlaczego LPG nie zostało objęte projektem CPN? Czy w związku z ogólnoświatowym kryzysem może zabraknąć gazu? Ile gazu mamy w rezerwie? Co z cenami pelletu? Dlaczego minister energii nie rozważa interwencji na rynku pelletu drzewnego? O to będziemy pytać Miłosza Motykę.

Do Sejmu wróciła sprawa aborcji. Czy PSL zmieniło zdanie w tej sprawie? Czy poprze np. projekt KO i Lewicy w sprawie dekryminalizacji aborcji? Zapytamy także o zniesienie dwukadencyjności w samorządach. Czy ludowcom udało się zyskać przychylność innych klubów koalicyjnych?

M.in. o to zapytamy Miłosza Motykę.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.