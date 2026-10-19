Czy projekt CPN zostanie przedłużony? Zapytamy Miłosza Motykę

Dlaczego LPG nie zostało objęte projektem CPN? Czy w związku z ogólnoświatowym kryzysem może zabraknąć gazu? Ile gazu mamy w rezerwie? Co z cenami pelletu? Dlaczego minister energii nie rozważa interwencji na rynku pelletu drzewnego? O to będziemy pytać Miłosza Motykę.
Do Sejmu wróciła sprawa aborcji. Czy PSL zmieniło zdanie w tej sprawie? Czy poprze np. projekt KO i Lewicy w sprawie dekryminalizacji aborcji? Zapytamy także o zniesienie dwukadencyjności w samorządach. Czy ludowcom udało się zyskać przychylność innych klubów koalicyjnych?
M.in. o to zapytamy Miłosza Motykę.
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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