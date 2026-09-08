Czy możliwy jest wspólny start lewicy w wyborach? Zapytamy Adriana Zandberga

RMF24

Czy jest szansa na wspólną listę partii Razem i Nowej Lewicy w wyborach do Sejmu? Czy Razem poprze drugi prezydencki projekt ws. rynku kryptoaktywów? Czy reset konstytucyjny jest dobrym rozwiązaniem, by uporządkować sytuację wokół działania Trybunału Konstytucyjnego? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Adriana Zandberga, posła i współprzewodniczącego partii Razem. Zapraszamy!

Adrian Zandberg od wielu miesięcy podkreśla odrębność partii Razem wobec Nowej Lewicy, ale pytanie o przyszłość lewicy i ewentualny wspólny start w kolejnych wyborach parlamentarnych wraca coraz częściej. Czy podziały są do pokonania i czy wyborcy lewicy mogą spodziewać się jednej listy?

W Porannej rozmowie w RMF nie zabraknie tematu rynku kryptowalut. Czy Razem poprze drugi prezydencki projekt w tej sprawie?

Zapytamy również o sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czy pomysły dotyczące tzw. resetu konstytucyjnego mogą być sposobem na wyjście z kryzysu ustrojowego?

Nie zabraknie także spraw służby zdrowia.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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