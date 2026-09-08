Czy możliwy jest wspólny start lewicy w wyborach? Zapytamy Adriana Zandberga

Adrian Zandberg od wielu miesięcy podkreśla odrębność partii Razem wobec Nowej Lewicy, ale pytanie o przyszłość lewicy i ewentualny wspólny start w kolejnych wyborach parlamentarnych wraca coraz częściej. Czy podziały są do pokonania i czy wyborcy lewicy mogą spodziewać się jednej listy?
W Porannej rozmowie w RMF nie zabraknie tematu rynku kryptowalut. Czy Razem poprze drugi prezydencki projekt w tej sprawie?
Zapytamy również o sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czy pomysły dotyczące tzw. resetu konstytucyjnego mogą być sposobem na wyjście z kryzysu ustrojowego?
Nie zabraknie także spraw służby zdrowia.
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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