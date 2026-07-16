Cena pelletu rośnie. Hennig-Kloska: Mamy boom letni

RMF24

„Cena drewna jest niższa w stosunku do cen, które były, kiedy obejmowałam stery w ministerstwie klimatu i środowiska. Mimo inflacji” - przekonywała w Porannej rozmowie w RMF FM Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, przewodnicząca Unii Centrum. Co z cenami pelletu przed zimą? Dlaczego go brakuje? Zdaniem ministry mamy „boom letni”. „Mieliśmy bardzo srogą zimę i ludzie zatowarowują się teraz przed kolejną, obawiając się srogich mrozów. (...) Przestrzenią do dużego rozwoju jest produkcja agropeletu ze słomy, słonecznika” - mówiła.

Ceny pelletu ponownie rosną. Za tonę paliwa, którym ogrzewanych jest blisko 450 tys. polskich domów, trzeba zapłacić już nawet 2100 zł. Czy rząd zwiększy podaż drewna, by zahamować wzrost cen pelletu? Paulina Hennig-Kloska zapytana wprost w Porannej rozmowie w RMF FM, kiedy będzie taniej, unikała jednoznacznej odpowiedzi:

Ja nie jestem ministrem odpowiadającym za surowce energetyczne. (...) Wyznaczyliśmy sobie dwa kierunki. Po pierwsze poszukanie nowych rynków importu, bo ceny drewna skoczyły lata temu w Polsce, kiedy mieliśmy zamknięty import z Białorusi. Przez lata nie znaleziono adekwatnych rynków do importu w podobnej cenie i jakości. Druga rzecz to postawienie na rozwój agropeletu. Taką produkcję można uruchomić bardzo szybko. Pellet jest teraz o 30 proc. tańszy niż był zimą, więc jeszcze nie jesteśmy na szczycie - mówiła Hennig-Kloska.

Dlaczego brakuje pelletu i jest on tak drogi? Zdaniem ministry ludzie przesunęli zakupy surowca z zimy na lato i w konsekwencji „mamy boom letni”.

Jeżeli przyszła zima będzie łagodniejsza, sytuacja się unormuje - skomentowała.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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