Autogaz drożeje. Motyka: Nie planujemy interwencji w tym zakresie

CPN będzie trwało przynajmniej do końca roku. Decyzje o jego przedłużeniu będziemy podejmowali - zgodnie z deklaracją Ministra Finansów - w grudniu - zaznaczył gość RMF FM.
Wkrótce pełne omówienie rozmowy.
Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby nie umknęła Ci żadna rozmowa.
Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!
Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.