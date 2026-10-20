Autogaz drożeje. Motyka: Nie planujemy interwencji w tym zakresie

RMF24

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„Nie ma planów, aby w tym zakresie podejmować interwencje” – tak minister energii Miłosz Motyka odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie o to, czy rząd planuje objąć pakietem „Ceny Paliwa Niżej” autogaz. „Najistotniejsze wzrosty notowaliśmy w segmencie diesla i benzyny, stąd przyjęliśmy pakiet CPN (…). Nie planujemy rozszerzenia tego pakietu, który i tak jest największym tego typu rozwiązaniem w całej UE” – dodawał.

CPN będzie trwało przynajmniej do końca roku. Decyzje o jego przedłużeniu będziemy podejmowali - zgodnie z deklaracją Ministra Finansów - w grudniu - zaznaczył gość RMF FM.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

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