Ukraiński dron na Litwie. Czy wleciał przez Polskę?

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Czy ukraiński dron wojskowy, który eksplodował na terytorium Litwy, nadleciał z Polski? Ilu policjantów jest zaangażowanych w zabezpieczanie szkół? Czy Polska ma plany na wypadek kolejnej fali uchodźców z Ukrainy? M.in. o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Czesława Mroczka, wiceszefa MSWiA, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Czy ukraiński dron wojskowy, który eksplodował na Litwie, nadleciał z terytorium Polski? Co wiemy o okolicznościach tego incydentu?

Wiceszefa MSWiA zapytamy także, ilu policjantów zaangażowanych jest w działania na rzecz bezpieczeństwa szkół. W rozmowie nie zabraknie pytań o ubiegłotygodniową interwencję funkcjonariuszy policji przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zapytamy też o przygotowania na wypadek kolejnej fali uchodźców z Ukrainy. Czy Polska ma gotowe plany, miejsca zakwaterowania i środki na przyjęcie większej liczby osób, jeśli rosyjskie ataki i nadchodząca zima zmuszą kolejnych Ukraińców do opuszczenia swoich domów?

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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