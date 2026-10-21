Rząd uderzy w big techy? Zapytamy ministra cyfryzacji

Platformy, jak Discord i X usunęły najmniej zgłoszonych przez NASK dezinformujących treści - wynika z opublikowanego w środę raportu. Łącznie NASK zgłosił w pierwszym półroczu br. do platform 65 tys. takich treści. 76 proc. zgłoszeń pozostało bez reakcji big techów.
Czy rząd ma sposób na nielegalne treści w mediach społecznościowych? Czy platformy takie jak X i Facebook będą musiały skuteczniej moderować publikowane materiały? Po jakie narzędzia może sięgnąć państwo, by egzekwować przepisy i gdzie przebiega granica między walką z dezinformacją a wolnością słowa? Czy w skrajnym przypadku możliwa jest blokada popularnych serwisów społecznościowych w Polsce?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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