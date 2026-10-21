Rząd uderzy w big techy? Zapytamy ministra cyfryzacji

RMF24

Czy rząd zmusi platformy społecznościowe do moderacji treści? Po jakie narzędzia może sięgnąć? Czy w grę wchodzi blokada serwisów, takich jak X lub Facebook? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera, ministra cyfryzacji, polityka Nowej Lewicy. Zapraszamy!

Platformy, jak Discord i X usunęły najmniej zgłoszonych przez NASK dezinformujących treści - wynika z opublikowanego w środę raportu. Łącznie NASK zgłosił w pierwszym półroczu br. do platform 65 tys. takich treści. 76 proc. zgłoszeń pozostało bez reakcji big techów.

Czy rząd ma sposób na nielegalne treści w mediach społecznościowych? Czy platformy takie jak X i Facebook będą musiały skuteczniej moderować publikowane materiały? Po jakie narzędzia może sięgnąć państwo, by egzekwować przepisy i gdzie przebiega granica między walką z dezinformacją a wolnością słowa? Czy w skrajnym przypadku możliwa jest blokada popularnych serwisów społecznościowych w Polsce?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Te dwie platformy usunęły najmniej dezinformacji. „Brudne ręce” Platformy takie jak Discord i X usunęły najmniej zgłoszonych przez NASK dezinformujących treści - wynika z opublikowanego w środę w Centrum Prasowym PAP raportu NASK. Łącznie Instytut zgłosił w pierwszym półroczu br. do platform 65 tys. takich…



