Projekty aborcyjne trafiły do Sejmu. Co zrobią posłowie?

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Sejm złagodzi prawo aborcyjne w Polsce? Program Ceny Paliw Niżej powinien zostać na dłużej? Zmierzamy do prywatyzacji systemu ochrony zdrowia? Między innymi o to Joanna Górska zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Rafała Komarewicza, posła KP Centrum.

Rafał Komarewicz gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

W Sejmie trwa debata nad projektami ustaw dotyczących aborcji. Pierwszy dotyczy częściowej dekryminalizacji aborcji poprzez ograniczenie odpowiedzialności karnej za przerwanie ciąży za zgodą kobiety oraz za pomoc w jej przerwaniu. Drugi ma na celu odwrócenie skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. i zakłada przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. Czy w trakcie bieżącego posiedzenia Sejmu dojdzie do złagodzenia przepisów aborcyjnych?

W rozmowie nie zabraknie innych spraw związanych z bieżącą polityką. Program „Ceny Paliwa Niżej” obowiązuje do końca roku. Czy biorąc pod uwagę stan finansów publicznych, powinno się rozważyć przedłużenie jego obowiązywania na kolejne miesiące?

Posła KP Centrum zapytamy także o wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Debata i głosowanie w tej sprawie już dziś wieczorem w Sejmie.

W rozmowie nie zabraknie pytań o sytuację systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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