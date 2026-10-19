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"W dobie zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa mamy masową akcję podcinania autorytetu służby, od której zależy nasze bezpieczeństwo" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Czesław Mroczek - wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. W ten sposób odniósł się do fali nienawistnych komentarzy wobec policjantów w związku z wydarzeniami przed Trybunałem Konstytucyjnym. "Policjanci otrzymają pełne wsparcie w zakresie postępowań karnych i cywilnych" - zapowiedział.

Mroczek: Policjanci są odbierani jako ci, którzy przeszkadzają

Czesław Mroczek przyznał w RMF FM, że jest pełen podziwu dla policjantów, którzy wykonują swoje obowiązki w miejscach, gdzie dochodzi do napięć z podtekstem politycznym - tak jak przed Trybunałem Konstytucyjnym.

„Mamy masową akcję podcinania autorytetu”. Mroczek o hejcie wobec policjantów Czas: 21:26

Każdy ma jakąś odporność, W związku z tym myślimy o tym, żeby oni nie byli eksponowani na takie zachowania codziennie, żeby dostawali zmiany - mówił wiceszef resortu spraw wewnętrznych. Wzrost nienawistnych reakcji na działania policji uznał za „problem z punktu widzenia państwa polskiego”.

Mroczek był też pytany o protesty przed gmachem TK z okresu rządów PiS-u. Brali w nich udział m.in. politycy Koalicji Obywatelskiej.

Moja formacja zawsze uznawała, że trzeba stać nas na stanowisku poszanowania prawa i służb, które działają w imieniu państwa i prawa - ocenił poseł KO. Tu jest zupełnie inaczej. Policjanci są odbierani jako ci, którzy przeszkadzają realizować cel polityczny - dodał rozmówca Grzegorza Sroczyńskiego.

Mroczek o obecności policji w szkołach. „Wskazujemy na zagrożenia”

W rozmowie pojawił się też wątek dużej obecności policji w szkołach po fali internetowych gróźb i atakach z użyciem noży.

Będziemy utrzymywali jeszcze bezpośrednie kontrole, natomiast one przekształcają się już w akcję prewencyjną, edukacyjną - tłumaczył wiceszef MSWiA.

Prowadzimy spotkania z młodzieżą, wskazujemy na zagrożenia, w szczególności w sieci. Wydane zostały rekomendacje dotyczące postępowania w przypadku osób agresywnie zachowujących się, z niebezpiecznymi narzędziami - wyliczał Czesław Mroczek.

Gość RMF FM podkreślał, że intensywne kontrole w szkołach przyniosły efekt w postaci większej świadomości wszystkich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tych placówkach. Pokazały również, że niezbędna jest współpraca w tym zakresie.

Ta współpraca była zawsze, bo zdarzały się przypadki, w których musiała reagować policja, sądy do spraw nieletnich, ale teraz ta świadomość i współpraca jest lepsza - ocenił poseł KO.



Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy

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