W Japonii w wieku 70 lat zmarł Kazuyasu Kimura – wnuk Bronisława Piłsudskiego, wybitnego etnografa, badacza ludów Dalekiego Wschodu i starszego brata marszałka Józefa Piłsudskiego. Kimura utrzymywał kontakty z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, którego zbiory tworzył jego dziadek.

Kazuyasu Kimura podczas spotkania zorganizowanego w ramach obchodów 100-lecia niepodległości w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem - 22 października 2018 r. / Grzegorz Momot / PAP

O śmierci Kazuyasu Kimury poinformowało Muzeum Tatrzańskie, którego wielokrotnym gościem był japoński wnuk Piłsudskiego.

Kazuyasu Kimura dbał o pamięć po swoim dziadku Bronisławie Piłsudskim. Kiedy odwiedzał Zakopane, wędrował na jego symboliczny grób na Pęksowym Brzyzku. Utrzymywał stałe relacje z Muzeum Tatrzańskim - skierował do nas list okolicznościowy na 100-lecie istnienia placówki - powiedziała szefowa działu etnografii Muzeum Tatrzańskiego Anna Kozak.

Bronisław Piłsudski w Japonii. Losy brata marszałka

Bronisław Piłsudski urodził się 2 listopada 1866 roku w Zułowie na Litwie, zmarł 17 maja 1918 roku w Paryżu. Był o rok starszy od Józefa Piłsudskiego.

Brat marszałka w 1887 roku za udział w spisku mającym na celu zamach na cara Aleksandra III został skazany na 15 lat ciężkich prac i trafił na Sachalin. Tam zetknął się z ludem Ajnów, a po 10 latach zesłania kara została zamieniona na nakaz osiedlenia się na Dalekim Wschodzie. Bronisław Piłsudski zajął się badaniami nad tamtejszymi ludami, dzięki czemu ocalała ich kultura. Dokonał m.in. w 1903 r. nagrań mowy Ajnów na woskowych wałkach Edisona.

Bronisław Piłsudski ożenił się z krewną wodza Ajnów Shinhinchou, z którą miał dwoje dzieci: syna o imieniu Sukezo i córkę Kyou.

W 1906 roku brat marszałka uciekając przed wcieleniem do armii rosyjskiej po wybuchu wojny japońsko-rosyjskiej uciekł za granicę - podróżując przez Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią dotarł do Krakowa, tam zamieszkał. Później przeprowadził się do Zakopanego i w latach 1906-1914 pracował nad zbiorami etnograficznymi dla Muzeum Tatrzańskiego.

Bronisław Piłsudski po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Szwajcarii, a pod koniec 1917 wyjechał do Paryża. W 1918 r. popełnił samobójstwo.

Brat marszałka jest w Japonii wysoko cenionym uczonym. W 2013 r. w muzeum Ajnów w japońskim mieście Shiraoi na wyspie Hokkaido odsłonięto jego pomnik.

Kim jest Kazuyasu Kimura?

Kazuyasu Kimura dowiedział się o swoim dziadku dopiero w latach 80., dziesięć lat przed śmiercią swojego ojca Sukezo. Kimura odwiedził Zakopane kilka razy. Pod Giewontem był obecny m.in. na otwarciu wystawy w Muzeum Tatrzańskim w 2016 r., poświęconej jego dziadkowi Bronisławowi. Na ekspozycji można było wówczas oglądać Piłsudskiego wśród Ajnów.

Ostatni raz Kimura gościł w Zakopanem cztery lata temu. Był m.in. na Kasprowym Wierchu.