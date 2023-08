Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ponownie ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji poprawy przepustowości prawie 7-kilometrowego odcinka Zakopianki między Nowym Targiem a Szaflarami. Poprzedni został unieważniony, bo firmy, które się do niego zgłosiły zaproponowały zbyt wysokie kwoty.

/ GDDKiA Kraków / GDDKiA

Do przetargu ogłoszonego w maju stanęły dwie firmy i za przygotowanie koncepcji przebudowy chciały od 3,6 do 3,8 mln złotych, podczas gdy budżet zaplanowany na ten cel był dużo niższy.

Na nowe oferty GDDKiA czeka do 3 października. Wykonawca na przygotowanie projektu będzie miał maksymalnie 32 miesiące.

Drogą z Nowego Targu do Szaflar przejeżdża w ciągu doby ponad 22 tys. aut osobowych i ponad 2 tys. ciężarówek. W 2024 roku planowane jest oddanie do ruchu zmodernizowanego odcinka Zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem, więc drogowcom zależy, by zwiększyć przepustowość kolejnego odcinka: między Nowym Targiem a Zakopanem.

Chodzi o przebudowę drogi w tym miejscu po jej obecnym śladzie poprzez dobudowanie, tam gdzie to możliwe, dodatkowych pasów ruchu oraz rozbudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów i wybudowanie ponad kilometra chodnika.