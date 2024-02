​Podczas ferii w Tatrach największe obłożenie było w obiektach oferujących pakiety pobytowe, zaś niską frekwencję notowały kwatery prywatne - ocenił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Ciekawostką sezonu była z kolei duża popularność oferty kulturalnej Zakopanego - turyści tłumnie odwiedzali placówki Muzeum Tatrzańskiego, a Teatr Witkacego gromadził komplety widzów.

Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Chociaż minione ferie nie były śnieżne, to stacje narciarskie pod Giewontem cały czas działały dzięki zapasom sztucznego śniegu.

Niestabilność pogody - opady deszczu w środku ferii, wpływały ogólnie negatywnie na chęć wyjazdu. Choć ilość zapytań była bardzo duża, to nie konwertowało to z rezerwacjami. Wyraźnie pogoda rozdawała karty, ale nie mówimy o spadku popytu. Zauważyliśmy rozwarstwienie, czyli obiekty droższe i oferujące pakiety pobytowe nie miały problemu z wypełnieniem podczas ferii, bo te obiekty miały naprawdę duże obłożenie, niektóre nawet 100 proc. Natomiast najsłabsze obłożenie było w obiektach ekonomicznych, czyli w popularnych niegdyś kwaterach prywatnych - powiedział Wagner.

Dodał on, że najlepsze turnusy minionych ferii w mieście pod Giewontem to drugi tydzień ferii mazowieckich oraz pierwszy wielkopolskich i małopolskich - wówczas średnie obłożenie w obiektach hotelarskich kształtowało się na poziomie ok. 70 proc. Najmniejsza frekwencja turystyczna była z kolei w drugim tygodniu ferii śląskich - średnie obłożenie w hotelach i pensjonatach wyniosło wówczas tylko ok. 50 proc.

Możemy ocenić, że minione ferie były dobre. Choć nie było pełnego obłożenia, to nie można narzekać na brak turystów. Na brak gości nie narzekały także karczmy i restauracje na Krupówkach, a do niektórych wieczorami ustawiały się kolejki chętnych. Co jest ciekawostką tego sezonu - bardzo popularna okazała się oferta kulturalna Zakopanego, bo zarówno Teatr Witkacego gromadził komplety widzów, a obiekty Muzeum Tatrzańskiego były wypełnione - ocenił Wagner.

Jak przekazał Sławomir Szostak z Muzeum Tatrzańskiego, podczas ferii muzea odwiedziło łącznie aż ponad 42 tys. osób. Najchętniej turyści zwiedzali Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego przy Krupówkach, który został gruntownie odnowiony i zyskał nową, atrakcyjną ekspozycję. Podczas ferii tą placówkę zwiedziło ponad 25 tys. osób.

Turyści chętnie zwiedzali pozostałe filie Muzeum Tatrzańskiego: Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba; Galerię Sztuki XX wieku w willi Oksza, gdzie można podziwiać między innymi dzieła Witkacego, a także muzeum biograficzne Kornela Makuszyńskiego w willi Opolanka i Galerię Sztuki Władysława Hasiora. Z zajęć edukacyjnych przygotowanych przez Muzeum Tatrzańskie podczas ferii skorzystało niemal 1300 osób.