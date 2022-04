Zakopane uruchomiło internetową bazę inicjatyw "Pomoc Ukrainie". Ma to być platforma wymiany informacji między osobami czy instytucjami, które chcą zaoferować pomoc, a uchodźcami z Ukrainy, którzy mogą przekazać dzięki niej, o tym co jest im najbardziej potrzebne.

Baza mam być miejscem, które ma integrować i pomagać pomagać. Jest to taka elektroniczna tablica ogłoszeń i zachęcamy zarówno mieszkańców, instytucje i stowarzyszenia jak również samych uchodźców do zamieszczania na niej informacji. Działa ona w dwie strony: nasi mieszkańcy mogą zamieszczać informacje dotyczące oferowanej pomocy, spotkań, zajęć na które zapraszają uchodźców, a z drugiej strony uchodźcy mogą zwracać się, za pomocą tej tablicy ogłoszeń, o konkretne formy pomocy, jakie są im teraz potrzebne - mówi Anna Karpiel-Semberecka z zakopiańskiego Urzędu Miasta.

To taka wirtualna platforma, która w założeniu ma pomóc w integracji społeczności lokalnej z uchodźcami z Ukrainy. Ma także służyć wymianie informacji, żeby ta konkretna pomoc trafiała do tych osób, które jej potrzebują. Myślę, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu formę kontaktu, bo mieszkańcy Zakopanego bardzo się angażują, a mają dużo różnych pomysłów i chodzi tylko o to, by ta wymiana informacji była skuteczna - dodaje.

Baza funkcjonuje pod adresem: www.zakopane.pl/baza-inicjatyw od kilku dni i można w niej znaleźć informacje na temat zajęć integracyjnych dla dzieci z Polski i Ukrainy, spotkań, wydarzeń czy świetlicy przeznaczonych dla Ukraińców. Są też ogłoszenia z informacjami o bardzo konkretnej pomocy - choćby artykułami dla dzieci. Brakuje jednak ofert pracy czy zakwaterowania. Brakuje też wiadomości od uchodźców.

W Zakopanem zamknięto natomiast magazyny z pomocą rzeczową dla uchodźców. Ich zapasy się, złożone przede wszystkim z darów od mieszkańców, wyczerpały się.