W najbliższych dniach czeka nas poważna zmiana pogody w Tatrach. Temperatura na Kasprowym Wierchu wzrośnie z minus 14 stopni do 5 na plusie. To może spowodować destabilizację pokrywy śnieżnej - ostrzega zastępca naczelnika TOPR Edward Lichota.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak ostrzegają ratownicy TOPR, w ciągu kolejnych dni zmienią się warunki atmosferyczne, dlatego zanim wyjdziemy na górskie szlaki trzeba być odpowiednio przygotowanym.

Warunki pod kątem lawin z pewnością się nie polepszą. Co prawda tych opadów nie ma, ale to ocieplenie a zwłaszcza wiatr niekorzystnie wpływają na stabilność pokrywy śniegowej. Dlatego te wyjścia w wyższe partie powyżej górnej granicy lasu naprawdę trzeba bardzo dokładnie przemyśleć i dobry obrać cel. Przede wszystkim dobrze sprawdzić prognozę pogody, stopień zagrożenia lawinowego i do tego dostosować cel wycieczki - zastępca naczelnika TOPR Edward Lichota.

Co dokładnie czeka nas w pogodzie?

Mocny wiatr, ocieplenie, pogoda można powiedzieć będzie sprzyjała wędrówkom, wyjściom nawet wyżej, ale trzeba sprawdzać aktualne prognozy wieczorem. Odpowiednio się przygotować, dzień jest krótszy, pamiętajmy, że są to góry. Ubranie - nawet jeśli będą dodatnie temperatury, to nie zapominajmy, że wiatr nas wychładza, ciepłe ubranie, coś do picia. Zestaw ABC lawinowy w góry: sonda, detektor, łopatka, okulary, gogle, dobre buty. Przede wszystkim rozsądek. Pamiętajmy, że na dole też jeszcze będzie cieplej, wyżej będzie chłodniej, jest tam też więcej śniegu - dodał zastępca naczelnika TOPR Edward Lichota.