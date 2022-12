W Zakopanem powstanie wreszcie Muzeum Taternictwa i Narciarstwa. O potrzebie powstania takiej instytucji pod Tatrami mówiło się od stu lat. Dzisiaj Muzeum Tatrzańskie kupiło na ten cel od miasta Zakopane budynek dawnej szkoły muzycznej. Kosztował on ponad 5,3 mln zł - ponad 4 mln tej kwoty pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wicepremier Piotr Gliński (L-tył), wiceburmistrz Zakopanego Tomasz Filar (L-front), dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Michał Murzyn (P-front), radny Jan Gluc (2L), Monika Gubała (2P) z Urzędu Marszałkowskiego i radny sejmiku woj. małopolskiego Jan Piczura (P) podczas uroczystości podpisania aktu notarialnego

Zakupiona zabytkowa willa w stylu zakopiańskim była dotychczas własnością miasta Zakopane. W budynku położonym nieopodal Krupówek do lat 80. mieściła się szkoła muzyczna. Później przez wiele lat willa była nieremontowana i popadła w ruinę. Władze Muzeum Tatrzańskiego przewidują wstępnie, że na gruntowne wyremontowanie budynku potrzeba będzie od 5 do 8 mln zł.

Gliński: I narty i Tatry wychowują

W uroczystości podpisania aktu notarialnego na zakup budynku dawnej Szkoły Muzycznej w Zakopanem uczestniczył m.in. minister kultury Piotr Gliński.

Przystosowanie budynku na oddział poświęcony taternictwu i narciarstwu nie będzie trwało zbyt długo, ponieważ tu potrzebna jest zdroworozsądkowa koncepcja, żadne gigantyczne plany i zamierzenia, bo to i zabiera czas, i później okazuje się, że nie ma na to środków - mówił Piotr Gliński.

Zaznaczył, że "nie mieliśmy jeszcze w Polsce tego typu muzeum". Jest wiele innych muzeów, które prezentują dorobek i taternictwa i narciarstwa. Jest wiele imprez, instytucji, również nie jest tajemnicą, że miałem i mam kontakty z jednym i z drugim środowiskiem. Wiem, jak to było ważne, żeby doprowadzić do tego, żeby Muzeum Tatrzańskie mogło już mieć miejsce do tego, w którym będzie organizowało ten oddział. Na pewno będzie bardzo piękny - mówił Piotr Gliński.

Jak dodał, "i narty i Tatry wychowują".

Szef resortu kultury podkreślił, że wspiera rozwój muzealnictwa. Muzealnictwo bardzo dynamicznie rozwija się na całym świecie. Jest bardzo nowoczesną dziedziną kultury, z multimediami, interakcją, z szeroką ofertą edukacyjną i wychowawczą. To są piękne, multifunkcjonalne instytucje kultury. Muzea to już nie są kapcie, to już jest inny świat - powiedział Gliński, podkreślając, że po pandemii Covid-19 frekwencja w placówkach muzealnych wzrosła.

"Muzeum, o które Zakopane zabiegało już od 100 lat"

Podpisaliśmy dzisiaj akt notarialny dzięki któremu Muzeum Tatrzańskie stało się właścicielem kolejnego zabytku. Jest to willa w stylu zakopiańskim z końca XIX wieku, która wymaga remontu. Powstanie tu Muzeum Narciarstwa i Taternictwa, o które Zakopane zabiegało już od 100 lat, bo w latach dwudziestych ubiegłego wieku pojawiały się pierwsze apele o powstanie takiego miejsca. Będzie to muzeum, które opowie o historii eksploracji Tatr - zarówno, jeżeli chodzi o zdobywanie szczytów jak i o narciarstwo w najwyższych naszych górach - mówił dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Michał Murzyn i zaapelował do osób, które posiadają pamiątki i artefakty związane z Tatrami do współtworzenia tego miejsca.

Jak podkreślił, "Muzeum posiada ponad 100 par nart z różnego okresu". I te najstarsze, narty (Stanisława - red.) Barabasza, ale też z różnych wytwórni, które działały na terenie Podhala. Mamy też deklaracje różnych instytucji, organizacji, ale też organizacji prywatnych, które chciały przekazać zbiory do Muzeum Tatrzańskiego - powiedział Michał Murzyn.

Cytat Jednocześnie mam apel do wszystkich, którzy posiadają w domu takie pamiątki o współtworzenie tej wystawy - bez pamiątek będzie ciężko nam stworzyć takie miejsce, w którym wszyscy będzie się czuć, że jest nasze i że opowiada o wszystkich naszych sportowcach - dodał dyrektor Muzeum Tatrzańskiego.

Kiedy powstanie Muzeum?

Z kolei dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Monika Gubała zaznaczyła, że Zakopane jest bardzo ważnym miejscem dla historii narciarstwa i taternictwa. To tutaj pierwsze kroki stawiali narciarze, taternicy, ratownicy górscy, wreszcie wielcy odkrywcy gór i bardzo się cieszę, że w sercu Tatr powstanie miejsce, które upamiętni wszystkich zasłużonych w tych dziedzinach - mówiła Gubała.

Wiceminister Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy przypomniał, że fenomen Zakopanego zrodził się właśnie z taternictwa i narciarstwa, a plany powstania muzeum poświęconego tym tematom były już od dawna, jednak nie było do tej pory odpowiedniego miejsca i odpowiednich środków.

Według planów władz Muzeum Tatrzańskiego, najpierw zostanie przygotowana dokumentacja zabytkowego budynku, a następnie powstanie koncepcja przyszłego muzeum. Dyrekcja przewiduje, że nowa placówka mogłaby powstać na przełomie 2026 i 2027 roku. Bryła zabytku ma być przywrócona do pierwotnej formy. Fasada, która została otynkowana, będzie najprawdopodobniej przywrócona do oryginalnej okładziny drewnianej.