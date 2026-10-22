W Zakopanem obradują biskupi. Wśród tematów wykorzystywanie seksualne nieletnich w Kościele

RMF24

W czwartek w Zakopanem rozpoczęło się 406. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Wśród najważniejszych tematów znalazły się kwestie dotyczące rodziny, działalności komisji badającej przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele oraz finansowania mediów katolickich. Obrady potrwają do soboty.

Rodzina i małżeństwo pod lupą Episkopatu

Spotkanie biskupów odbywa się w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka”.

Hierarchowie mają wysłuchać sprawozdania przewodniczącego Episkopatu, abp. Tadeusza Wojdy, dotyczącego przygotowań do spotkania z papieżem Leonem XIV w Rzymie, które odbędzie się z okazji 10. rocznicy opublikowania adhortacji „Amoris Laetitia”.

Biskupi mają podjąć też refleksję nad sytuacją rodzin i małżeństw w Polsce, zwracając uwagę na postępującą sekularyzację oraz wyzwania obecne w debacie publicznej.

Prace nad komisją ds. wykorzystywania seksualnego

Jednym z kluczowych punktów zebrania jest dalszy etap prac nad powołaniem komisji niezależnych ekspertów, która ma badać przypadki wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.

Przygotowano już dokumenty prawne umożliwiające funkcjonowanie komisji, a jej statut został przekazany władzom państwowym. Biskupi mają omówić zgłoszone przez stronę rządową uwagi i prawdopodobnie przyjąć ostateczną wersję statutu.

Stabilność finansowa mediów katolickich

Podczas obrad biskupi wrócą również do kwestii finansowania mediów związanych z Episkopatem, takich jak Katolicka Agencja Informacyjna czy portal Opoka. W czerwcu powołano specjalny fundusz medialny, który ma wspierać te podmioty, jednak do tej pory nie został on zasilony. Biskupi mają dyskutować o sposobach zapewnienia stabilności finansowej mediom katolickim, także tym działającym na poziomie diecezjalnym.

Edukacja religijna i formacja diakonów

W programie zebrania znalazły się także kwestie dotyczące lekcji religii w szkołach oraz przygotowywanej nowej formy katechezy przyparafialnej. Biskupi mają ocenić przebieg procesu synodalnego w polskich diecezjach oraz głosować nad przyjęciem dyrektorium dotyczącego formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce.

Wspólna modlitwa i zakończenie obrad

W trakcie zebrania zaplanowano również celebracje eucharystyczne z udziałem całego Episkopatu. W czwartek wieczorem mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach przewodniczyć będzie kard. Konrad Krajewski, a w piątek w kościele pw. Św. Jacka w Chochołowie liturgii przewodniczyć będzie kard. Grzegorz Ryś.

Obrady zakończą się w sobotę.