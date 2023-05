​Dynamiczny wzrost temperatury w Tatrach w ciągu dnia negatywnie wpłynie na stabilność pokrywy śnieżnej - alarmują ratownicy TOPR, którzy na poniedziałek 1 maja ogłosili trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Należy unikać stoków nasłonecznionych, gdzie pokrywa śniegu jest w znacznym stopniu przesiąknięta woda. W tych sektorach należy spodziewać się lawin gruntowych lub lawin z mokrego ciężkiego śniegu - ostrzegają tatrzańscy ratownicy.

Wzrost zagrożenia wraz z upływem dnia

Lawinowa trójka będzie obowiązywała w godzinach popołudniowych w partiach szczytowych, powyżej 1800 m n.p.m.

Poniedziałek w Tatrach zapowiada się słonecznie. Wysoko w Tatrach przewidywany jest wzrost temperatury do 8 st. C., a w dolinach do 18 st.

W wyższych partiach Tatr panują wciąż trudne, zimowe warunki. Zalegają tam jeszcze duże ilości śniegu.

Na Kasprowym Wierchu leży 166 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich jest go niemal półtora metra.

Poruszanie się w takich warunkach wymaga dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i posiadania odpowiedniego sprzętu takiego jak: raki, czekan, kask i lawinowe ABC, czyli detektor, sonda i łopatka.