Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody. Ostrzeżenie o zbliżających się gwałtownych burzach do mieszkańców powiatu tatrzańskiego i turystów przebywających w Tatrach, wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rządowe Centrum Bezpieczeństwo wysyła SMS z pogodowym alertem do mieszkańców trzech regionów Lubelszczyzny, Małopolski i Podkarpacia. Niebezpiecznie może być przede wszystkim w Tatrach.

Ratownicy TOPR radzą turystom by nie lekceważyli tych ostrzeżeń. Często te zjawiska burzowe czy te fronty, które nadchodzą nie są widoczne dla turystów, bo przychodzą z południa Tatr, no i u nas piękne niebo, nie ma oznak burzy i to dosłownie potrafi się zmienić w kilkanaście minut. Główna rada jest taka, żeby tak planować wyjścia górskie, żeby nie dać się zaskoczyć w górach tym burzom, jeżeli do turysty dotrze taki alert to lepiej zrezygnować ze szczytu i wrócić następnego dnia i zrobić to wcześniej rano- mówił ratownik dyżurny TOPR Grzegorz Kubicki.

Przypomnijmy, że niespełna trzy lata temu gwałtowna burza zabiła pod Giewontem cztery osoby, a przeszło 150 doznało różnego rodzaju obrażeń.