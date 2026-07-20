Utrudnienia na drodze do Morskiego Oka. O czym powinni wiedzieć turyści?

RMF24

Turyści planujący wyjazd do Morskiego Oka muszą uzbroić się w cierpliwość. Od wtorku do piątku zamknięty będzie kluczowy odcinek drogi Oswalda Balzera. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy i wydłużony czas podróży. Sprawdź, jak wygląda nowa organizacja ruchu i co radzi Tatrzański Park Narodowy.

Od wtorku (21 lipca) aż do piątku kierowcy jadący z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami.

Tatrzański Park Narodowy poinformował o całkowitym zamknięciu odcinka drogi Oswalda Balzera między Zazadnią a Wierchem Poroniec.

Oznacza to, że najkrótsza trasa z Zakopanego do Łysej Polany i Palenicy Białczańskiej, skąd rozpoczyna się szlak do Morskiego Oka, będzie nieprzejezdna.

Objazd przez Bukowinę Tatrzańską

W związku z zamknięciem drogi, kierowcy powinni korzystać z objazdu przez Poronin lub Murzasichle, a następnie przez Bukowinę Tatrzańską w kierunku Łysej Polany.

Objazd oznacza nie tylko dłuższą trasę, ale także większy ruch na innych drogach.

Utrudnienia także dla e-busów

Utrudnienia dotkną także pasażerów korzystających z e-busów kursujących na trasie do Morskiego Oka.

„W związku z koniecznością pokonania dłuższej trasy należy liczyć się także z wydłużeniem czasu przejazdu e-busami kursującymi na trasie do Morskiego Oka” - przekazuje TPN.

Warto więc zaplanować wyjazd z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace remontowe na drodze Oswalda Balzera

Zamknięcie drogi to efekt prac prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1648K - ul. Oswalda Balzera.

Zamknięty zostanie odcinek rozpoczynający się około 200 metrów przed skrętem w stronę Małego Cichego w rejonie Zazadniej i kończący się przed rondem na Wierchu Poroniec.

Tatrzański Park Narodowy przypomina wszystkim planującym wycieczki w rejon Morskiego Oka, by uwzględnili objazd i dodatkowy czas potrzebny na dojazd.