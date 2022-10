Możliwe, że już 12 listopada zostanie otworzony tunel pod Luboniem Małym w ciągu trasy S7, czyli zakopianki. To jeden z najdłuższych i jeden z najbardziej oczekiwanych tunelów w Polsce.

Budowa tunelu pod górą Luboń Mały na odcinku S7 Naprawa - Skomielna Biała / Grzegorz Momot / PAP

Dziś miejsce budowy odwiedził prezydent Andrzej Duda. "Tunel w ciągu zakopianki praktycznie jest już gotowy, za kilkanaście dni zostanie otworzony" - zapowiedział, wizytując powstając tunel na drodze pod Tatry.

Do otwarcia tunelu konieczne są jednak jeszcze ćwiczenia ewakuacyjne, próby systemów bezpieczeństwa oraz ostatnie odbiory. Potrzebna jest 100-procentowa pewność, że zadziałają wszystkie systemy. Od wyników tych testów zależy, kiedy tunel zostanie udostępniony kierowcom. Nieoficjalna data to 12 listopada.

"Robimy wszystko, żeby ten tunel został oddany do użytkowania w listopadzie. Wszystkie systemy bezpieczeństwa zostały na roboczo sprawdzone, strażacy przeprowadzają wizje lokalne, zostają nam do przeprowadzenia próby dymowe i ćwiczenia w ewakuacji, czyli symulowany pożar w tunelu" - powiedział RMF FM Tomasz Pałasiński z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Tunel ma ponad 2 kilometry długości, w środku zamontowany będzie system pomiaru prędkości, a maksymalna prędkość jazdy, która będzie obowiązywać w tunelu to 100 km/h.

Ostatnie prace wykończeniowe w tunelu na zakopiance

Prace w samym tunelu, wydrążonym w górze Luboń Mały na odcinku Naprawa - Skomielna Biała, zostały już zakończone. Nawierzchnia na dojazdach do portali tunelu jest gotowa, prowadzone są jeszcze prace w pasach rozdziału jezdni i drogach serwisowych obsługujących tereny przyległe do trasy ekspresowej.

Zrobione jest już oznakowanie poziome wewnątrz lewej nitki, a wykonywane jest w prawej nitce. Montowane jest oznakowanie pionowe poza obiektem, na dojazdach. Rozpoczęły się prace związane z oblicowaniem muru oporowego przed portalem południowym.

W tunelu jest ponad 3 tys. lamp, 76 wentylatorów strumieniowych, 20 wentylatorów kurtyny powietrznej i cztery wentylatory napowietrzające. W przejściach pomiędzy tunelami zainstalowano 11 kompletów układów różnicujących ciśnienie. Wewnątrz obydwu nitek tunelu zainstalowano kamery monitoringu wizyjnego. Zapewniona jest łączność alarmowa i system ostrzegania pożarowego, czujniki dymu oraz czujniki ciepła. Znalazło się tam także 178 głośników, z których w razie konieczności będzie słychać ostrzeżenia i polecenia.

Otwarcie tunelu na zakopiance kilkakrotnie przesuwane

Budowa tunelu pod górą Luboń Mały na odcinku S7 Naprawa - Skomielna Biała / Grzegorz Momot / PAP

Drążenie tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. w miejscowości Naprawa, od strony północnej. Prace były wykonywane 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Pierwsza nitka tunelu została przebita w październiku 2019 r., a równoległa - w kwietniu 2020 r.

Termin zakończenia budowy tunelu był kilkakrotnie przesuwany. Najpierw zapowiadano, że tunel będzie gotowy do końca 2021 roku, a później termin zakończenia prac przy budowie tunelu wyznaczono na luty tego roku. Kolejna data ukończenia robót została ustalona na koniec czerwca.

O przesunięcie terminu wnioskował wykonawca, argumentując opóźnienia pandemią i absencją pracowników oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Do wydrążenia tunelu używano ciężkiego sprzętu, ale także ok. 180 ton materiałów wybuchowych. Podczas budowy wydobyto materiał skalny o objętości 600 tys. m sześciennych. Do budowy użyto 190 tys. m sześciennych betonu i 48 tys. ton stali.