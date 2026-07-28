Tragedia na szlaku na Rysy. Nie żyje obcokrajowiec

RMF24

Na szlaku na Rysy zmarł zagraniczny turysta. Doszło u niego nagłego zatrzymania krążenia. Mimo reanimacji prowadzonej przez świadków i ratowników życia mężczyźnie nie udało się uratować.

Do tragedii doszło we wtorek, 28 lipca, na szlaku na Rysy.

U zagranicznego turysty, wspinającego się na najwyższy szczyt Polski, doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Mimo szybkiego podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków oraz zaawansowanych zabiegów medycznych prowadzonych przez ratowników TOPR, życia mężczyzny nie udało się uratować. Jego ciało i towarzyszącego mu podczas wycieczki partnera ewakuowano śmigłowcem do Zakopanego – poinformował ratownik dyżurny TOPR Kamil Suder.

Trudne warunki w Tatrach

Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach po poniedziałkowych opadach deszczu są trudne. Mokre skały sprawiają, że na stromych odcinkach jest bardzo ślisko.

We wtorek przed południem Tatry były spowite niskim pułapem chmur ograniczającym widoczność. W godzinach popołudniowych pogoda się poprawiła i w górach pojawiło się słońce.

Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o dostosowanie tras do aktualnych warunków, odpowiednie przygotowanie oraz sprawdzanie prognoz pogody przed wyjściem w góry. W wyższych partiach Tatr, szczególnie na eksponowanych odcinkach, nawet przy pozornie dobrych warunkach łatwo o poślizgnięcie i upadek.