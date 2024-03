Niegroźne okazało się znalezisko przy budowie mostu w Poroninie koło Zakopanego. Saperzy zakończyli swoje działania w tym miejscu i mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów.

Miejsce, w którym znaleziono nieznany przedmiot / Policja Zakopane / Policja

Jak się nieoficjalnie dowiedział reporter RMF FM, była to stara rura, którą ktoś tak zaślepił, że do złudzenia przypominała pocisk do tak zwanej katiuszy - broni powszechnie uzywanej przez Armię Czerwoną w czasie II wojny światowej.

Ze względu na groźbę wybuchu, zamknięto drogę i ewakuowano mieszkańców z 13 budynków położonych w promieniu 400 metrów od znaleziska. Odcięto także dopływ gazu do przebiegającej obok magistrali gazowej.

Po zakończeniu prac saperów mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów. Przywrócono także ruch samochodowy w kierunku Bukowiny Tatrzańskiej. Jeszcze nie wiadomo, kiedy przywrócone zostaną dostawy gazu.