30 lipca 1922 roku otwarto gmach główny Muzeum Tatrzańskiego przy zakopiańskich Krupówkach. Ten charakterystyczny budynek zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza znają zapewne wszyscy, którzy choć raz odwiedzili Zakopane. Stulecie jego otwarcia będzie obchodzone bardzo uroczyście i z rozmachem. Uroczystości potrwają trzy dni i zaplanowano je we wszystkich filiach muzeum. Tatrzańskie Musealia czas zacząć!

/ Materiał udostępniony / Materiały prasowe

Tatrzańskie Musealia – Święto Muzeum Tatrzańskiego w stulecie jego gmachu głównego zacznie się już w piątek 29 lipca i potrwają do niedzieli. Najważniejszym wydarzeniem z pewnością będzie uroczysta gala w gmachu głównym, a także otwarcie pierwszej w wyremontowanym budynku wystawy pt. Malarstwo na szkle/czysta forma. Ten dzień uświetni również koncert orkiestry kameralnej Filharmonii Krakowskiej im. K. Szymanowskiego pt. W stulecie gmachu – Szymanowski, Kilar, Górecki. Inspirowały ich góry. Koncert odbędzie się na scenie plenerowej pod gmachem głównym o godzinie 20.

Program Tatrzańskich Musealiów

PIĄTEK 29.07.2022 r.

GALERIA KOBIERCÓW WSCHODNICH, Zakopane, Droga na Koziniec 8

• 17:00-19:30 „Miłość w Tatrach” Opowieść o lekkim zabarwieniu erotycznym oraz koncert Justyny Lasiak, Natalii Kmiecik i Bogumiły Karpiel. Poprowadzi Wojciech Szatkowski

SOBOTA 30.07.2022 r.

GMACH GŁÓWNY, Zakopane, ul. Krupówki 10

• 9:30 otwarcie wystawy plenerowej pn. 100 lat Domu Muzeum Autorka wystawy Danuta Janusz, opracowanie graficzne Aleksandra Michalska

• 9:30 Śniadanie w Muzeum - degustacja kuchni regionalnej w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich z Kościeliska. Poczęstunek odbędzie się przed gmachem Muzeum.

• 10:00 – 17:00 100 lat gmachu – 100 lat Białego Misia - Warsztaty dla najmłodszych i tych trochę starszych, których motywem przewodnim jest legendarny Biały Miś. Poprowadzą: Aleksandra Michalska, Gabriela kania, Ewelina Zarycka

• 14:30-16:30 W obiektywie Władysława Wernera – aukcja fotografii powystawowych. Na aukcji będzie można wylicytować dawne kopie ekspozycyjne z Muzeum Tatrzańskiego wykonane w latach 60. i 70. XX wieku. Prowadzący: dr Emilia Pomiankiewicz-Wagner oraz Magdalena Kudła

• 19:00 Gala w 100-lecie gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego. Oficjalna część uroczystości związana z rokiem jubileuszowym i całorocznymi obchodami 100-lecia wybudowania gmachu głównego.

• 20:00 W stulecie gmachu. Szymanowski, Kilar, Górecki – inspirowały ich góry. Koncert plenerowy orkiestry kameralnej Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego. W programie utwory wybitnych polskich kompozytorów, w których twórczości odnaleźć możemy inspiracje tatrzańską kulturą i naturą.

MUZEUM STYLU ZAKOPIAŃSKIEGO W WILLI KOLIBA, Zakopane, ul. Kościeliska 18

• 11:30-12:30 Starodowne casy, ka siy popodziały… Opowieść o muzyce podhalańskiej dawniej i dziś. Zestawimy nagrania zarejestrowane przez Juliusza Zborowskiego na wałkach fonograficznych w 1914 roku ze sposobem gry melodii podhalańskich przez współczesnych muzyków. Opowiemy jak grano nuty podhalańskie, co na to wpływało i czy ślady dawnego „stylu gry” pozostały do dziś. Zaprezentujemy również instrumenty podhalańskie. Gościem spotkania będzie Krzysztof Gocał. Poprowadzą: Karolina Kula i Marta Kula

CHAŁUPA GĄSIENICÓW SOBCZAKÓW, Zakopane, Droga do Rojów 6

13:00-13:30 Złóbcoki, dudy… o instrumentach z kolekcji Dembowskich Złóbcoki Jana Krzeptowskiego Sabały, dudy podhalańskie wykonane przez Stanisława Budza-Lepsioka „Mroza” i piszczałka trójotworowa z Białego Dunajca, trombita wykonana w ciekawy sposób to eksponaty, które na co dzień nie są udostępniane. Poznajcie ich niezwykłą historię i postaci, do których należały. Poprowadzi Anna Kozak

13:30-14:30 Jesion przyjaciel góralskich zagród – opowieść przyrodniczo kulturowa Jakie funkcje pełniły na Podhalu jesiony i dlaczego tak chętnie górale sadzili je wokół swoich domostw? Jaki system korzeniowy mają te drzewa i jakiego kształtu są ich liście – na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi podczas wspólnego spotkania. W ramach wydarzenia, dla najwytrwalszych proponujemy „jesionki do kieszonki”, czyli sadzonki drzewa do zabrani i posadzenia we własnym ogródku. Prowadzący: Natalia Skiepko i dr Marcin Warchałowski

GALERIA SZTUKI W WILLI OKSZA, Zakopane, ul. Zamoyskiego 25

10:30-11:30 Drzewo, drewno, rzeźba pokaz i interaktywne spotkanie z rzeźbiarką Marią Cukier, która opowie o technikach i sposobach rzeźbiarskich wykorzystywanych dawniej i dziś. Poprowadzi Zofia Radwańska

11:30-13:00 Drzewo, drewno, rzeźba warsztaty dla dzieci, poprowadzi: Aleksandra Michalska

12:00-13:00 Kuratorskie oprowadzanie po wystawie Wojciech Brzega. Talent i praca - Udział w oprowadzaniu po wystawie czasowej w willi Oksza to doskonała okazja poznania ciekawych historii związanych z twórczości Wojciecha Brzegi. Poprowadzi Helena Agata Pitoń

16:30-17:30 Zwiedzanie wystawy stałej i czasowej w willi Oksza Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Rafał Malczewski, Gustaw Zamoyski, Lela Pawlikowska, Wojciech Brzega to tylko kilka nazwisk znanych artystów, których twórczość związana była z Zakopanem. Poprowadzi Mateusz Kułakowski

GALERIA WŁADYSŁAWA HASIORA , Zakopane, ul. Jagiellońska 18b

15:00-16:30 Zwyrtała, Królowa Śniegu i Aladyn – Jak zrobić kukiełkę Warsztaty dla dzieci (małych i dużych) tworzenia rekwizytów teatralnych inspirowanych twórczością Jerzego Koleckiego. Poprowadzi: Aleksandra Michalska

16:30-17:30 Oprowadzanie po wystawie Jerzy Kolecki. W krainie dziwów Świat lalek i rekwizytów teatralnych, ale przede wszystkim, znakomitej twórczości artystycznej Jerzego Koleckiego przybliży współkurator wystawy. Poprowadzi Julita Dembowska

GALERIA KOBIERCÓW WSCHODNICH, Zakopane, Droga na Koziniec 8

15:00-18:30 Zagrajmy w brydża jak za dawnych lat - Kornel Makuszyński zaprasza początkujących i wytrawnych graczy na letnią partyjkę brydża! Do czasu zakończenia remontu w willi Opolanka gramy w kolejnych filiach Muzeum Tatrzańskiego. Dress code: lata 20. i 30. XX wieku! Zachęcamy do zapisów na adres email: opolanka@muzeumtatrzanskie.pl Zgłoszenia nie są obowiązkowe, ale zagwarantują wam miejsce przy stoliku! Poprowadzi dr Kinga Nędza-Sikoniowska

ZAGRODA KORKOSZÓW W CZARNEJ GÓRZE, Czarna Góra, Zagóra 86

10:00 Śniadanie u Korkoszów Degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Czarnej Góry oraz opowieści o tradycjach kulinarnych na Spiszu Poprowadzi Sylwia Plucińska

10:30 – 12:30 Warsztaty dla dzieci – wyroby z gliny. Zachęcamy najmłodszych do stworzenia własnych glinianych przedmiotów. Poprowadzi Ewelina Zarycka

12:00 Oprowadzanie po Zagrodzie Korkoszów Zapraszamy na zwiedzanie wnętrz zagrody spiskiej w Czarnej Górze. Poprowadzą Sylwia Plucińska i Helena Milon

13:00 Występ kapeli zespołu regionalnego „Ciardasie” z Czarnej Góry

NIEDZIELA 31.07.2022r.

GMACH GŁÓWNY, Zakopane, ul. Krupówki 10

10:00 – 18:00 Zwiedzanie wystawy Malarstwo na szkle / czysta forma Malarstwo na szkle / czysta forma to pierwsza wystawa czasowa, którą prezentujemy w wyremontowanych i odnowionych wnętrzach gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego. Wystawa przypomina o fenomenie z początku XX wieku, którym było uznanie przez formistów dawnej twórczości rodzimej – malarstwa na szkle, za sztukę. Na wystawie można obejrzeć dziewiętnastowieczne obrazy malowane na szkle i dzieła formistów, które czerpały z nich inspirację. Kuratorka wystawy dr Magdalena Kwiecińska, współkuratorka wystawy Anna Kozak

DWÓR W ŁOPUSZNEJ, Łopuszna, ul. Gorczańska 2

11:00-14:00 Retro Musealia na dworskich włościach Piknik w stylu retro na trawie połączony z plenerowym pokazem mody z lat 20. i 30. XX w. Poprowadzi Grzegorz Kamoń

12:00-13:00 oraz 15:00-16:00 Oprowadzania po zespole dworskim w Łopusznej. Poprowadzi Grzegorz Kamoń

ZAGRODA BAFIÓW W CHOCHOŁOWIE, Chochołów 75

11:30-14:30 Bocianią drogą – rowerowa wycieczka przyrodnicza z Chochołowa do Czarnego Dunajca. Bocian biały to symbol Polskiej wsi. Ten duży ptak nazywany często boćkiem, buduje swoje gniazda w pobliżu osad ludzkich wybierając chętnie wysokie słupy lub kominy. Właśnie te cechy powodują, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zwierząt w naszym kraju. Jednak czy nasza wiedza o tym gatunku jest naprawdę duża? Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy bociany jedzą żaby oraz czy przynoszą dzieci zapraszamy na naszą wycieczkę szlakiem bocianich gniazd. Zachęcamy do zabrania lornetek oraz wszelkiego sprzętu optycznego ułatwiającego obserwacje bocianów w gniazdach.

Ilość miejsc ograniczona! Pierwszeństwo mają osoby, które dokonają zapisów na adres email:wydarzenie@muzeumtatrzanskie.pl. Ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. Poprowadzi: dr Marcin Warchałowski

Wszystkie wydarzenia i zwiedzanie filii są bezpłatne w ramach promocji Muzeum Tatrzańskiego