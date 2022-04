W miniony weekend tatrzańscy policjanci odnotowali dwa poważne zdarzenia drogowe z udziałem motocyklistów. W pierwszym po zderzeniu skutera z samochodem 16-latek trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Kolejny kierujący jednośladem wybrał się na przejażdżkę mając blisko dwa promile alkoholu w organizmie.

/ Materiał udostępniony / Policja

Jak informuje rzecznik prasowy zakopiańskiej policji asp. szt. Roman Wieczorek, w sobotę, 23 kwietnia tuż po godzinie 22 dyżurny zakopiańskiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na DK-47 w rejonie osiedla Spyrkówka. Ze zgłoszenia wynikało, że z nieznanych przyczyn kierujący jednośladem nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka samochodem osobowym.

Nieprzytomnego 16-letniego kierującego skuterem pogotowie przetransportowało do zakopiańskiego szpitala. Obrażenia były poważne, a życie młodego zakopiańczyka zagrożone. Na miejscu zdarzenia śledczy prowadzili czynności, które pozwolą w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia.

Do kolejnego zdarzenia z udziałem kierującego jednośladem doszło w niedzielę tuż przed północą w Zakopanem na ul. Bulwary Słowackiego. Policjanci zauważyli skuter, którym poruszał się młody mężczyzna bez kasku jadąc bardzo blisko koryta potoku. Podczas podjętej kontroli drogowej od kierującego dało się wyczuć zapach alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło, że 32-latek z Zakopanego ma w organizmie blisko dwa promile alkoholu.

Za jazdę motorowerem bez uprawnień i bez kasku ochronnego dostał wysoki mandat karny, lecz konsekwencje jazdy po alkoholu są o wiele surowsze. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Policjanci przypominają, że motocykliści mają dużo mniejsze szanse do wyjścia cało z wypadków drogowych i apelują o rozwagę. Aby kierować motocyklem wymagane jest prawo jazdy kategorii „A”. Od 2014 r. można prowadzić motocykl o pojemności silnika do 125 ccm i mocy do 11 kW posiadając kategorię „B”.

Apelujemy o ostrożność i rozwagę a także o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Droga nie jest torem wyścigowym. Już niebawem na tatrzańskie drogi wyjadą motocyklowe patrole zakopiańskiej drogówki. Policjanci będą podejmowali również kontrole kierujących jednośladami - informuje policja.