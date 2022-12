Kierowców i pasażerów transportu publicznego planujących wybrać się na sylwestra do Zakopanego czeka wiele utrudnień. "Zachęcamy także do pozostawienia samochodów w miejscu zakwaterowania oraz do poruszania się po Zakopanem pieszo lub komunikacją miejską" - informuje Urząd Miasta Zakopane.

Zakopane / Shutterstock Zachęcamy wszystkich przyjeżdżających i wyjeżdżających do korzystania z dróg alternatywnych zalecanych w zależności od miejsca postoju w poszczególnych częściach miasta (część wschodnia - przez Olczę, część zachodnia - przez Czarny Dunajec) - informuje zakopiański urząd miasta. Zmiany dla pasażerów Komunikacja miejska ma funkcjonować zgodnie z rozkładem jazdy, ale w okresie od godz. 18 w piątek, 30 grudnia, do godz. 12 w niedzielę, 1 stycznia, będą obowiązywały następujące zmiany: autobusy linii nr 11 (Cyrhla, Krzeptówki), linii nr 14 (Olcza, Harenda) oraz linii nr 18 (Tetmajera, Piłsudskiego, Karłowicza, Olcza, Guty) będą odjeżdżać jak dotychczas z rejonu dworca przy ul. Kościuszki w Zakopanem;

z obsługi linii nr 11, 14 i 18 zostaną wyłączone następujące przystanki: Aleje 3-go Maja Dolne, Aleje 3-go Maja Górne, Pomnik hr Władysława Zamoyskiego (dwustronnie), Watra (dwustronnie), Parcele Urzędnicze (dwustronnie), Tetmajera Kamiland (dwustronnie), Tetmajera Muzeum Kornela Makuszyńskiego (dwustronnie), Grunwaldzka Ornak (dwustronnie), Makuszyńskiego (dwustronnie), Piłsudskiego "Start" (dwustronnie), Piłsudskiego TOPR (dwustronnie), B. Czecha Skocznia (dwustronnie), B. Czecha COS (dwustronnie), Nowotarska Szkoła (dwustronnie), Równia Krupowa;

pozostałe kursy w dniu 1 stycznia po godz. 12:00 będą wykonywane z rejonu dworca przy ul. Kościuszki w Zakopanem zgodnie z rozkładem jazdy i obowiązującą trasą przejazdu. Mapa utrudnień w ruchu drogowym w Zakopanem / UM Zakopane / Zmiany dla kierowców Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała w okresie od godz. 18 w piątek, 30 grudnia, do godz. 6 w niedzielę, 1 stycznia. Kierowcy powinni spodziewać się następujących utrudnień w ruchu drogowym: dla ulicy Kamieniec czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała w dniach od godz. 10 w sobotę, 31 grudnia, do godz. 12 w niedzielę, 1 stycznia - zmiany będą polegały na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania i postoju po obu stronach ulicy na odcinku od ul. Nowotarskiej do wjazdu do szpitala powiatowego;

zamknięta dla ruchu samochodowego zostanie ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z Al. 3-go Maja od godz. 18 w piątek, 30 grudnia, do godz. 6 w niedzielę, 1 stycznia;

od godz. 6 w sobotę, 31 grudnia, do godz. 6 w niedzielę, 1 stycznia, zamknięte dla ruchu samochodowego zostaną ul. Staszica, Weteranów Wojny i Zborowskiego - wjazd tylko dla mieszkańców;

Aleje Trzeciego Maja od strony Ronda Solidarności zostaną wyłączone z ruchu. Wjazdy i wyjazdy autobusów w trakcie imprezy sylwestrowej w Zakopanem na tymczasowy dworzec będą nadzorowali policjanci;

odcinek jezdni ul. Krupówki od ul. Aleje Trzeciego Maja do skrzyżowania z ul. Zamoyskiego, ul. Witkiewicza i ul. Tetmajera zostanie wyłączona z ruchu. Rozważane jest całkowite zamknięcie ul. Aleje Trzeciego Maja na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Krupówki; W przypadku wystąpienia bardzo dużego natężenia ruchu kołowego i blokowania się ulic w celu szybszego rozładowania zatorów drogowych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem wydadzą straży miejskiej dyspozycję dotyczącą otwarcia szlabanu blokującego przejazd pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Orkana. Policjanci będą wówczas kierować samochody na objazd. Mieszkańcy zamkniętych dla ruchu samochodowego stref będą wpuszczani do nich na podstawie dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania. Zamknięte zostaną następujące parkingi w centrum miasta: ul. Kościuszki - od ul. Sienkiewicza do Al. 3-go Maja;

ul. Staszica - w całości;

Al. Trzeciego Maja - część górna (parking pomiędzy ul. Weteranów Wojny a ul. Kościuszki - w zatoce);

Al. Trzeciego Maja - część dolna (parking autobusowy - w zatoce);

ul. Sienkiewicza - na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Gimnazjalnej. Policja zaleca korzystanie z odpłatnych parkingów miejskich i prywatnych zlokalizowanych w rejonie następujących ulic: ul. Jagiellońska boczna (dla samochodów osobowych);

ul. Tetmajera (dla samochodów osobowych);

ul. Bronisława Czecha (dla samochodów osobowych i dla autokarów);

ul. Bronisława Czecha (parkingi prywatne);

ul. Piłsudskiego(dla samochodów osobowych);

ul. Grunwaldzka(dla samochodów osobowych);

ul. Droga do Białego (dla samochodów osobowych);

ul. Zamoyskiego (dla samochodów osobowych);

ul. Droga na Bystre (dla samochodów osobowych);

ul. Powstańców Śląskich (dla samochodów osobowych i dla autokarów);

ul. Szkolna (parkingi prywatne dla samochodów osobowych);

ul. Ks. J. Stolarczyka (dla samochodów osobowych);

Kolej w Zakopanem Urząd Miasta Zakopane przypomina, że w dalszym ciągu przyjazd do Zakopanego kończy się na stacji tymczasowej tj. na Spyrkówce, przy ul. Chyców Potok. Na trasie Warszawa-Zakopane dodatkowe składy będą kursowały 27 grudnia i 2 stycznia. Poza dodatkowymi pociągami z Warszawy, trasę do zimowej stolicy Polski obsługiwać będzie 11 połączeń PKP Intercity, m.in. z Trójmiasta, Białegostoku, Szczecina, Wrocławia czy Olsztyna. W czwartek 27 grudnia i środę 2 stycznia PKP Intercity zmieni zestawienie pociągu Tatry: zamiast 7 wagonów, do i z Zakopanego pojedzie 14 wagonów, z czego 9 klasy 2 - informuje zakopiański urząd miasta. Pomiędzy Krakowem a Zakopanem - z powodu górzystego terenu - mogą kursować jedynie pociągi liczące nie więcej niż 8 wagonów, dlatego pociągi jadące z Warszawy w czwartek 27 grudnia i środę 2 stycznia zostaną w Krakowie podzielone i od krakowskiej stacji pod Tatry pojadą jako dwa odrębne składy.

