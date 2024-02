Mimo dodatniej temperatury w ostatnim tygodniu, stoki narciarskie na Podhalu są czynne, bo wcześniej zgromadzono odpowiedni zapas sztucznego śniegu. Na przyszły tydzień zapowiadane są opady śniegu. Wysoko w Tatrach leży ponad metr śniegu - można szusować między innymi na Kasprowym Wierchu.

/ Shutterstock

W sobotę rozpoczną się ostatnie ferie zimowe. Na zimowy odpoczynek pojadą uczniowie ze szkół w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i w wielkopolskim.

Jak wygląda sytuacja na małopolskich stokach narciarskich?





Czynne są wszystkie ośrodki narciarskie w Zakopanem, między innymi na Harendzie i Polanie Szymoszkowej, a na Kasprowym Wierchu kursują wyciągi krzesełkowe w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym. Tam można szusować na śniegu naturalnym, którego w Tatrach nie brakuje.

Na szczycie Kasprowego Wierchu leży ponad metr śniegu. Czynna jest także nartostrada do Kuźnic.

Otwarte są także wyciągi w gminie Bukowina Tatrzańska. W Białce Tatrzańskiej czynne są wszystkie trasy narciarskie, a grubość pokrywy śnieżnej wynosi tam od 60 do 200 cm. Na stacji narciarskiej Grapa Ski w Czarnej Górze leży od 50 do 100 cm śniegu.



"Kiedy zaczęły się mrozy już pod koniec listopada zaczęliśmy sztuczne śnieżenie i dzięki zgromadzeniu odpowiednich zapasów cały czas utrzymuje się u nas odpowiednia warstwa śniegu. Wyciągi będą pracowały nie tylko do końca ferii, ale do końca sezonu narciarskiego czyli do marca. Ponieważ zapowiadane są na przyszły tydzień mrozy i opady śniegu, więc jak prognozy się sprawdzą to armatki pójdą w ruch. Planujemy jeszcze zawody narciarskie 16 i 24 marca. Pokrywa śniegu jest odpowiednia" - powiedział Krzysztof Gąsiorek z ośrodka narciarskiego Grapa Ski w Czarnej Górze.



Na stokach narciarskich na Sądecczyźnie leży od 30 do 70 cm śniegu. Czynne są m.in. stacje narciarskie na Jaworzynie Krynickiej, w Wierchomli, Słotwinach, Rytrze oraz Tyliczu.





Na poniedziałek zapowiadane są na Podhalu opady śniegu, a w przyszłym tygodniu w nocy temperatura będzie spadała poniżej zera.

W sobotę rozpocznie się ostatni turnus ferii dla uczniów. Zimowy wypoczynek zakończy się 25 lutego.