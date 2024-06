Ze Zmarzłej Przełączki Wyżniej Żlebem Honoratka spadł turysta doznając śmiertelnych obrażeń – poinformował ratownik dyżurny TOPR. Do wypadku doszło w wyniku poślizgnięcia.

Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach / Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPR, fot. M. Ziach / Facebook

Ratownicy TOPR poinformowali, że ze względu na deszcz i mgłę nie mogli dolecieć na miejsce wypadku śmigłowcem. Gdy dotarli pieszo okazało się, że ciało turysty zatrzymało się nad ostatnim progiem w żlebie. Do ewakuacji konieczne więc było użycie technik linowych. Później samochodem ciało zostało przewiezione do Zakopanego.

Niestety nie był to jedyny wypadek w tej okolicy.

"W momencie trwania wyprawy w Honoratce, w Zawratowym Żlebie, doszło do kolejnego upadku z wysokości. Tym razem turystka miała sporo szczęścia i z potłuczeniami została sprowadzona do Murowańca i przewieziona do szpitala. Pomocy potrzebowała również towarzyszka turystki w Zawratowym Żlebie - wymagała sprowadzenia. W wyprawach wzięło udział 18 ratowników" - napisali TOPR-owcy.

Do upadków doszło z powodu poślizgnięcia się. Wybierając się w Tatry należy zatem koniecznie pamiętać, że w wyższych partiach panują jeszcze niekorzystne warunki - na szlakach może leżeć śnieg.

"Apelujemy o rozwagę, odpowiedni dobór wyposażenia oraz o nieprzecenianie swoich umiejętności"- dodają ratownicy. Planując wyprawę należy zapoznać się także z aktualnym komunikatem turystycznym Tatrzańskiego Parku Narodowego.