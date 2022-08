Policjanci wciąż ustalają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło w niedzielny wieczór w Poroninie. Pociąg relacji Chabówka - Zakopane potrącił mężczyznę, który w wyniku doznanych obrażeń zginął na miejscu. To 62-latek z Pomorskiego.

/ Materiał udostępniony / Policja

Do wypadku doszło po g. 22, w miejscu, gdzie zakopianka na kilka metrów zbliża się do linii kolejowej prowadzącej do stolicy Tatr.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna tuż za przystankiem komunikacyjnym Misiagi wszedł na tory bezpośrednio pod nadjeżdżający pociąg. W wyniku potrącenia i doznanych obrażeń, zginął na miejscu - informuje rzecznik zakopiańskiej Policji Roman Wieczorek.

Na miejscu wypadku pracowali śledczy pod nadzorem prokuratora. Maszynista pociągu relacji Chabówka - Zakopane, który potrącił mężczyznę, był trzeźwy. Prokurator zdecydował, że ciało ofiary wypadku musi być poddane dalszym oględzinom. Policja ustaliła, że to 62-letni mieszkaniec województwa pomorskiego.