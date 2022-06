Młody Słowak tak spieszył się do restauracji, że przekroczył dozwoloną prędkość o 117 km/h. 23-latek jechał ponad 207 km na godzinę, ale policjantom z nowotarskiej grupy Speed nie uciekł. Za popełnione wykroczenie słowacki kierowca dostał 2 500 złotych mandatu.

Wieczorem na Drodze Krajowej nr 7 w Jabłonce policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej skodę na słowackich numerach rejestracyjnych. 23-letni kierowca pędził z prędkością 207 km/h przy dozwolonej prędkości 90 km/h. Policjanci szybko ostudzili zapał młodego kierowcy, który spieszył się do restauracji. Za popełnione wykroczenie 23-latek zapłacił na miejscu przy użyciu karty, mandat karny w kwocie 2 500 złotych.

Policja apeluje o przestrzeganie obowiązujących przepisów i przypomina o aktualnych kwotach mandatów za przekroczenie prędkości:



Do 10 km/h – 50 zł

Od 11 do 15 km/h – 100 zł

Od 16 do 20 km/h – 200 zł

Od 21 do 25 km/h – 300 zł

Od 26 do 30 km/h – 400 zł

Od 31 do 40 km/h – 800 zł

Od 41 do 50 km/h – 1000 zł

Od 51 do 60 km/h – 1500 zł

Od 61 do 70 km/h – 2000 zł

Od 71 km/h i więcej – 2500 zł