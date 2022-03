Woda z wodociągu publicznego "Dunajec Dolny" w Białym Dunajcu nie jest zdatna do picia. Zanotowano skażenie - poinformowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem.

Zdj. ilustracyjne / Maja Dutkiewicz / RMF FM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem wydał komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym "Dunajec Dolny" w Białym Dunajcu.

Inspektor informuje mieszkańców miejscowości Biały Dunajec, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego "Dunajec Dolny" w rejonie ul. Jana Pawła II nr 1-218, część ulic Krajowe, Gliczarowskiej oraz Za Torem, że w dniu 9 marca 2022 roku, w związku ze stwierdzoną przekroczoną liczbą Escherichia coli - 4 jtk/100ml w wodzie pitnej podjął decyzję o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego "Dunajec Dolny" w Białym Dunajcu.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarno-higienicznych. Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet, działań p/pożarowych.