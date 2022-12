W Zakopanem kino pod chmurką od kilku lat organizowane jest na Placu Niepodległości. Projekcje filmowe na dużym ekranie przyciągają wielu miłośników dobrego kina, a wygodne leżaki zapewniają komfort oglądającym. Podobnie ma być w lecie przyszłego roku, ponieważ podpisano umowę o organizacji Kina Letniego w 2023 roku.

Kino Letnie w Zakopanem / Jan Dzban / PAP

Umowę podpisali przedstawiciele dwóch miast partnerskich oraz prezes Outdoor Cinema - podaje portal podhale24.pl

W 2022 roku projekcje filmowe w Zakopanem zostały przyjęte wg klucza: poniedziałek - We Are Tennis, wtorek - Świat Cię potrzebuje, środa - Made in Poland, czwartek - Oscary, piątek - Piątki ze Storytel, sobota - Jest akcja! i niedziela - Kobieta z kamerą.



Przyszłoroczny repertuar pozostaje jeszcze wielką niewiadomą.